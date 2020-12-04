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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısına bailadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantı, Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda çevrim içi düzenleniyor. Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Normal şartlarda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde ayrı ayrı toplanıyor, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyordu. İşçi ve işverenin ev sahipliğinde diğer toplantıların düzenleniş yönteminin ise ilerleyen günlerde netleşeceği belirtildi

"ÇALIŞMA HAYATINA KATKI SAĞLAYACAK SEVİYEDE"

Toplantının başında açıklama yapan Bakanı Selçuk, "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Üç işçi konfederasyonu, asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu imzasıyla ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin, pandemi koşullarında yaşanan iş ve gelir kaybı dikkate alınarak insan onuruna yaraşır bir geçim ücreti olarak tespit edilmesi ortak düşüncemizdir." denildi.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında açılış ve kapanış toplantılarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapan komisyon, ara toplantılarını ise işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğinde ayrı ayrı gerçekleştiriyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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