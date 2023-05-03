Son dakika haberi Bahçeli: Milliyetçiliği istismar etmeye heves edenlere fırsat verilmeyecek

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HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Küresel angajmanlara göre politika belirleyenlere, yabancıların destek ve dönemsel ilgilerini çekebilmek maksadıyla marazi ve mahsurlu işbirliği içine giren siyasi devşirmelere Türk milliyetçileri dün alet olmamış, bugün de ortak olmayacak, nitekim zillete mesafeli tavrını mutlaka koruyacaklardır" paylaşımında bulundu.

Bahçeli paylaşımında şunları kaydetti: "Geldiğimiz bu aşamada 3 Mayıs ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Türk milliyetçiliğini istismar etmeye, alenen şirret planlarına malzeme yapmaya heves eden kozmopolit, köksüz, kimliksiz ve kötürüm çevrelere inanıyorum ki fırsat verilmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere, 3 Mayıs 1944’ün tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum."