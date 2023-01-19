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AA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bozdağ şunları kaydetti: "Sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Hiç bir hukuki engel söz konusu değildir çünkü sayın cumhurbaşkanımız, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçilmiştir ve şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir.

"HERKES SEÇİME ÇALIŞSIN, MEYDANDA REKABETİMİZİ YAPALIM"

Hukuk bunu söylüyor ama kendilerine göre hukuk uygulamaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir. Sayın cumhurbaşkanımız adaylığı anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Böyle hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım.

Kaldı ki bu yorumu yapanlar, yürürlük maddesine baktığında; anayasanın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçime ilişkin 101'inci maddesinin yürürlük tarihini çok net bir şekilde 2018'de yapılan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla 101'inci maddenin ilk uygulaması anayasaya göre de 2018'de olmuştur. İkinci uygulaması da 2023'te olacaktır."