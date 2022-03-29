Çavuşoğlu'ndan müzakereler sonrası ilk açıklama 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen Rusya - Ukrayna müzakereleri sonrası basın açıklamasında bulundu.

"Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi" diyen Çavuşoğlu, "Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz" diye ekledi.

Çavuşoğlu çabalarının süreceğini belirterek "Taraflarla ayrı ayrı görüştük, bazı konularda uzlaşı var. Bize duyulan görevin sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Akan kanın durması ve barış için çabalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, daha zor meselelere sonraki seviyelerde iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının şekil vermesinin öngörüldüğünü ardından da her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının bir araya gelmesinin gündemde olduğunu da sözlerine ekledi.