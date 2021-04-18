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HaberlerSağlıkSON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, il il haftalık vaka sayısını açıkladı!
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Son dakika haberi Bakan Koca, haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, il il haftalık vaka sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım" ifadelerini kullandı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

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