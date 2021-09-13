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Haberler Gündem Eğitim Okullarda PCR testi başlayacak mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklama
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Son dakika haberi! Bakan Özer'den önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğrencilerimiz ile ilgili şu anda ne aşı ne de PCR hiçbir zorunluluk yok" dedi

Okullarda PCR testi başlayacak mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklama
Milli Eğitim Bakanı Özer'den okullarda PCR testi açıklaması
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İHA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "1 haftalık yüz yüze eğitim sürecinde Türkiye genelinde, 850 bin sınıfın sadece 198'inde vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi" dedi.

Bakan Özer, "Öğrencilerimiz ile ilgili şu anda ne aşı ne de PCR hiçbir zorunluluk yok" dedi.

Açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, "Şu an itibarıyla vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok" dedi.

Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: "En az 1 doz aşı olmuş öğretmen oranı dün itibariyle yüzde 91'e çıktı. Türkiye ortalamasından 8 puan daha üstte. 12 Eylül itibariyle 2 doz aşısı tamamlanmış olan öğretmenlerin oranı yüzde 78 oldu."

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