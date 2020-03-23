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EBA TV'deki animasyonlar... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Kendilerine güvenip denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı görüntüleri onaylamıyorum" açıklamasında bulundu.

EBA TV'deki tartışılan görüntülerle alakalı olarak Bakan Selçuk, "EBA Derslerimizi merkez alarak yüzlerce çekimin tamamını kontrol ettik. Görüntüleri ben de onaylamıyorum. O görüntülerin çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 23, 2020

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ben ve ekibim büyük bir gayretle çalıştık. Dersleri merkez alarak yüzlerce çekimin tamamını kontrol ettik. Bu yoğun süreçte, üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum. Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz. Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim. Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam."

Bakan Selçuk'un açıklamalarının ardından o görüntüler kaldırıldı.