İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var." dedi.

Soylu, "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili." diye konuştu.

Soylu, "İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik." açıklamasında bulundu.

"ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI YÜZDE 98,9 DÜŞTÜ"

Bakan Soylu, şehirler arası yolcu taşımacılığının yüzde 98,9 düştünü ifade etti.

21 İLİMİZDE 50 BELDE KARANTİNAYA ALINDI

Soylu, ''Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık'' dedi.

Bakan Soylu, Fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldığını bildirdi.

Soylu, "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp Ben yardım topluyorum derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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