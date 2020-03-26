Bakan Soylu: Hayatın yüzde 80'i durdu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı önlemlere değinerek, "Bu kadar küresel olan, 175 ülkeye yayılan salgınla karşı karşıyayız. Tüm ülkeler bu konuda tedbirler alıyor. Biz de adım atıyor, tedbir alıyoruz. İlk günden beri önlem alıyoruz. Çin ile başladı, İran ile devam etti. Sonra Batı'ya ve ABD'ye gitti. Şu ana kadar bizim bakanlığımız 38 genelge yayınladı" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sokağa çıkma yasağı konusu hakkında açıklama yapan Süleyman Soylu şunları söyledi:

"Sosyal izolasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Birçok tedbir alındı. Üst üste tedbirler alındı. Kendi OHAL'i dediğimiz şey insanların kendi önlemi. Bunu her gün ölçüyoruz. Türkiye'de hayatın yüzde 80'i durdu. Şehirlerdeki toplu taşımanın, hayat akışının yoğunluğunu ölçüyoruz. Şu anda şehirlerarası yolcu otobüslerdeki yolcu oranı yüzde 73 azaldı. Yolculuk seviyesi yüzde 81 azaldı. 4 önlem çok önemli.

Bir, sağlık sisteminin ayakta kalması, iki kamu düzeninin devam etmesi, üç sosyal izolasyonun sağlanması, dört gıda temininin devam etmesi. Böylece salgına karşı en önemli tedbirleri almış oluruz. Tedbir yükselterek devam ediyoruz. Dünyayı takip ediyoruz. Gıda tedariki temininde dünyada ciddi sorun var. Kamu düzeni açısından üst bir zorluk yaşamadılar ama gıda konusunda güçlük yaşadılar. Biz neden kendi OHAL'inizi ilan edin diyoruz. ABD'deki araştırmaya göre sosyal izolasyon en önemli tedbir. Böylece yüzde 75 başarılı olunabilir.

Tedbirlerimizi alırken 4 unsurun önemli olduğunu tekraren vurguluyorum. Bir süreç yönetiyoruz. Bunun köşelerini iyi tutmak zorundayız. Kamuoyunu sürekli şeffaf olarak bilgilendirmek durumundayız. Ankara, İstanbul ve İzmir'de şehir içeri çekilmiş durumda. Yapılan her işlem ve adımda bizim sağlamamız gereken sosyal mesafeyi ortaya koymak. Sorumlulukları mümkün olduğunca ortaya koyabilmek gerekiyor. Kamuda seyrekleşme var. Uzaktan çalışma var. Ama benim bakanlığımda böyle bir şey yok. AFAD, polis, jandarma sahada. Full mesai çalışıyoruz.

Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle karşılayamazsak, bunu yapabiliriz. Alacağımız tedbirler var. Eğer tedbirlerle salgının önüne geçemeyeceksek bu tedbiri alabiliriz. Burada bir tereddüt yok."

STOKÇU ÖNLEMİ

İçişleri Bakanı Soylu, stok yapanlara karşı uyarılarını sürdürürken, "Stokçulara karşı zorunluluktan dolayı bir çağrıda bulunduk. Tüm maske üretici firmalara, kaçakçılık şubesi ekipleri gitti, uyarıları yaptı. 12 saat sonra tebligatları ortaya koydular. 20-21 diye başlamıştık. 69 firma ile anlaşma imzaladık. Anlaşma için bekleyen firmalar da sırada. İyi bir noktadayız. N-95, cerrahi maskeler, tulumlar olsun çalışmalarımızı yapıyoruz. Stokçuluk ve fahiş fiyatlar ile ilgili birimlerimiz sahada. Sahte ürünlere de engel olmaya çalışıyoruz. 155, 156 nereye bildirirlerse bildirsinler, biz tepesinde olacağız. Milletimiz adına günah olduğunu adlediyoruz. Suç olduğunu söylüyoruz. Gerekli adımları atarız, bunu ifade ediyorum" dedi.