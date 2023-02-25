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Son dakika haberi Bakan Soylu ve Bakan Bozdağ'dan açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklama yaptı. Adalet Bakanı Bozdağ, "Kira, nakliye gibi hizmetlerde haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı çok ağır cezalar öngören düzenlemeler yapacağız" dedi. İçişleri Bakanı Soylu da depremde askerin çıkmadığı iddiaları hakkında ise "Uluslararası yardım istediğimiz yerde askerimiz, polisimiz teyakkuz halinde. Bunu zafiyet alanı olarak ortaya koymak çok yakışmadı, ayıp edildi" ifadelerini kullandı

Son dakika: Bakan Soylu ve Bakan Bozdağ'dan açıklamalar
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nde açıklama yaptı.

Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Delil tespiti yapılmadan kaldırılmamıştır. Bundan sonra da delil tespiti yapılmadan enkazların kaldırılması söz konusu değildir. Şu ana kadar 7 bin 598 binada bilirkişi incelemesiyle delil tespiti yapıldı.

Deprem bina soruşturmalarında bugüne kadar 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184 hakkında tutuklama kararı verildi, 214 hakkında adli kontrol, 71'i hakkında yakalama, 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 16 kişinin de vefat ettiğini belirtiyorum.

Deprem bölgelerinde diğer suçlara ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Şu ana kadar hırsızlıkta 351 vaka, 284 şüpheli için işlem yapıldı. 179 kişi için tutuklama kararı verildi. Yağma konusunda, 4 vaka, 4 tutuklu vardır.

Dolandırıcılık suçlarında da 5 nitelikli dolandırıcılık vakası olduğunu görüyoruz, 7 kişi tutuklandı.

İsias Otel ve diğerleriyle ilgili verilmiş bir gizlilik kararı yoktur. Soruşturmalarda gizlilik kararı yoktu. Usule uygun, gizlilik kararı alınmadan yürütülmektedir.

"ÇOK AĞIR CEZALAR GELECEK"

Adalet Bakanlığı olarak mevzuatlarımızı güncelleyeceğiz. Bir hazırlık içindeyiz. Deprem döneminde yaşanan zorluklardan istifade ederek haksız kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili yeni yaptırım uygulamasına geçilecek. Kira, nakliye gibi hizmetlerde haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı çok ağır cezalar öngören düzenlemeler yapacağız."

BAKAN SOYLU: BU KADAR YAYGININI GÖRMEDİK

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Bu afetin büyüklüğünü deprem olarak tanımlamak, bu afeti tam olarak anlatamamak gibi bir anlayışla karşı karşıya bırakır. Bu kadar yaygınını, bu kadar insanı etkileyeni görmedik, tecrübe etmedik. Şu anda ne kadar enkaz kaldırılacağına dair aşağı yukarı hesap ediliyor.

Sadece Hatay'ın Antakya'sında 15 milyon ton. 3-4 ay içerisinde bitirilebilecek bir enkazdan bahsediyoruz. 26 binin üzerinde arama-kurtarma çalışması yapılan bina var. Bütün bunlar 3 Hollanda büyüklüğü olan 110 bin kilometrekarelik bir alanla karşı karşıya kaldık.

Ülkemizin tüm unsurlarıyla bu afete direndik. Bugün 20'nci gündeyiz. Arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Her tarafa en kısa sürede gidildi. Güvenlik sağlandı. Birkaç münferit olayın dışında kaosa sebebiyet verecek güvenlik zafiyeti yaşamadık.

FAHİŞ KİRA ARTIŞLARI

Fahiş kira artışları son zamanlarda deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir. Devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz. 'Kiracıyım, oturuyorum, sen çıkacaksın' diyor. İnsanlara ikinci afet yaşatmanın gereği yok. Böyle bir şeyi istemek doğru bir yaklaşım değil, fahiş fiyat artışları doğru değildir.

Yeni yerlerin planlanması konusunda adımlar atılıyor. Kurumlarla bir araya gelerek yerlerin neresi olacağı tartışıldı. Şehirlerin bir hafızası var. Bu kadar büyük bir süreç içerisinde yeni yapılacak yerlerin nerede olması lazım geldiği, şehrin yaşam biçiminin nerede devam etmesi lazım geldiği görüşülüyor. Hem bilime hem şehre açık süreç devam ediyor.

Konteyner şehirlerle hazırlıklar sürüyor. Ağır, orta hasarlı toplam müracaat 421 bin oldu. 136 bin kişi konteynerda yaşamak isterim. Burada başvurular devam ediyor, altyapı hazırlıkları sürüyor. 93 bin 623 konteynerın hazırlıkları yapıldı. Bunların 70 bini tamamlandı. Kiracılara 3 bin, ev sahiplerine 5 bin kira yardımı yapılıyor.

Bazı il ve ilçelerde hayat tamamen durdu. Organize sanayilerden esnafa kadar tüm destekler gerçekleştiriliyor. Bazı alanlarda geçici esnaf dükkanları oluşturularak şehrin hayatın canlılığını sağlayacak adımlar atılacak.

"ASKER KIŞLADAN ÇIKMADI" İDDİASINA YANIT

'Deprem sabahı askerin çıkmasın müsaade edilmedi'. Defalarca cevap verdik. Topyakun mücadele ederken birileri yalan mücadelesine devam ediyorlar. Deprem 04.17'de oldu. Biz 05.00'te AFAD'daydık. 04.21 gibi Cumhurbaşkanımıza ilk bilgiyi verdik. Depremin 7.7 olduğunu arz ettik. Biz AFAD'a geçtik. Saat 07.00 gibi uluslararası yardım istedik. Uluslararası yardım istediğimiz yerde askerimiz, polisimiz teyakkuz halinde. Bunu zafiyet alanı olarak ortaya koymak çok yakışmadı, ayıp edildi. Burada kurumların, insanların, kişilerin üzerinden bir yıpratmanın kimseye faydası olmayacağını, buradan umut oluşturmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu hatırlatmak istiyorum. Güvenlik konusunda da işin başından itibaren bu bölgedeki güvenlik sayısını 3 katına çıkardık.

Ağır hasarlı binalar için artçı depremler devam ediyor. Vatandaşlarımızın uzak durması esastır. Yaşadığımız acı tecrübeleri tekrar yaşarız. Artçı depremler devam etmektedir. Çağrılarımıza kulak verilmesi ve hareket edilmesi esastır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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