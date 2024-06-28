Son dakika haberi Bakan Yerlikaya'dan 'gri liste' açıklaması İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Ülkemizin 'Gri Liste'den çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" paylaşımında bulundu

Habertürk Giriş: 28.06.2024 - 12:17 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:17 facebook

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