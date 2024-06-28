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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bakan Yerlikaya'dan 'gri liste' açıklaması

        Son dakika haberi Bakan Yerlikaya'dan 'gri liste' açıklaması

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Ülkemizin 'Gri Liste'den çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 12:17 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:17
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        Bakan Yerlikaya'dan 'gri liste' açıklaması
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