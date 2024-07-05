Son dakika haberi Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Kayseri'deki olaylara karışan 13 kişi tutuklandı. Göçmen konusunda manipülatif paylaşım yapan bot hesapların oranının yüzde 38'e çıktığı belirlendi. 189 hesap yöneticisi tespit edildi. Yakalanan 108 şahıstan 6'sı tutuklandı" açıklamasında bulundu
Giriş: 05.07.2024 - 12:37 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:42
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