Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar bölgesindeki orman yangınının enerjisinin düşürüldüğünü belirterek, "Halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil." dedi.

Yamanlar Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, önceki gün ve dünden devam eden yangınlar olduğunu ifade ederek, "Orman yangınlarının 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var." dedi.

İzmir Ödemiş ve Aydın Didim'deki yangınların kontrol altında olduğunu kaydeden Yumaklı, Bolu Göynük yangınının enerjisinin düşürüldüğünü, arazi yapısının çok sarp olması nedeniyle müdahalenin zorluklarla yürüdüğünü söyledi. Duman nedeniyle görüş alanının düştüğünü belirten Yumaklı, "Bir süre böyle devam edecek, arkadaşlar söndüre söndüre ve soğuta soğuta devam edecekler." dedi.

Yumaklı, Karabük Ovacık ve İzmir Yamanlar'daki yangınların da enerjilerinin düşürüldüğünü dile getirdi. "ETKİLENEN ALAN 1600 HEKTAR" Yamanlar Sancaklı Mahallesi yakınında dik vadiler ve sarp alan olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şu bilgileri verdi: "Oraya hava araçları müdahale edemiyor. Karadan arkadaşlarımız bütün gece boyunca müdahaleleri yaptılar. Şu anda orası devam ediyor. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. Duman tespit ediyorsunuzdur, küller geliyor. Bu dumanın bir bölümü hemen yakınımızdaki Büyükşehir Belediyesinin çöp aktarma tesisi ile alakalı ve onun etrafındaki 1-2 bina, onların dumanı geliyor şehre. Yani halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil. İzmir Yamanlar için söylüyorum, etkilenen alan, bunun içerisinde kırsal alanlar, açık alanlar var, orman alanından bahsetmiyorum. Komple etkilenen alan yaklaşık 1600 hektar civarında. Bunun ne kadarının orman alanı olduğu ve ne kadarı hasar gördüğünü arkadaşlarımız bilahare açıklayacaklar. Halihazırda 2 uçak ve 11 helikopter müdahale etmeye devam ediyorlar."

"ULUSLARARASI ÇAĞRIYI GEREKTİRECEK DURUM YOK" Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususun olmadığını söyledi. Yamanlar Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, Muğla Milas'taki yangının enerjisinin düştüğünü ve muhtemelen gün içinde bununla ilgili güzel haberi paylaşacaklarını dile getirdi. Yumaklı, Aydın Bozdoğan'da dün başlayan yangının rüzgarın şiddetiyle çok kısa zamanda yayıldığını belirterek, "Arkadaşlarımız müdahale etmiş olmasına rağmen onları da aşarak gitti hep ama gece hem rüzgarın düşmesi hem de nemin bir miktar yani yüzde 10'un üzerine çıkmasıyla arkadaşlar müdahale ettiler ve yangının yayılma ile alakalı gidiş yönünü tuttular. Şimdi geriye doğru kapata kapata gidiyorlar ancak o yoğun enerjiyle başladığı için başlangıç noktasında halihazırda bir güçlük var. Yangın kendisini tekrar kuvvetlendirmek istiyor." diye konuştu.

Yangının şu an için herhangi bir yerleşim yerine tehdidinin bulunmadığını kaydeden Yumaklı, ekosistemde insanlarla aynı dünyayı paylaşan canlıların etkilenmesinin dışında herhangi bir can kaybının olmadığını ifade etti. Yumaklı, gece boyunca yangınların yanı sıra dezenformasyonla da mücadele ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi: "Gece boyu hem yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz. Bu da enteresan, insan ülkesine bunu niye yapar? Uluslararası çağrılar var mesela. Bizim uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok ki. Bu, neden yapılıyor? Panik oluşturmak için yapılıyor maalesef. Lütfen bizim, ilgili arkadaşların, valiliklerin açıklamalarını baz alın. İkincisi de başka tarihler, başka ülkeler, başka şehirlerdeki yangınlar sanki İzmir yangınıymış gibi servis edildi yani organize kötülük demekten başka aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Buradan tekrar bütün vatandaşlarımızdan bu tür dezenformasyonlara kanmamalarını, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini özellikle rica ediyorum."

"EYLÜL'ÜN 15'İNE KADAR BİZİM ALARM DURUMUMUZ DEVAM EDİYOR" Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili hassas olunması gerektiğini vurguladı. "Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin dikkatli olması gereken bir periyottayız, burada çok düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar adeta yanmak için sebep arayan ortamlar oluşturuyor." diyen Yumaklı, şöyle devam etti: "Lütfen, bizler de gerekli hassasiyeti gösterelim. Eylülün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız gece gündüz demeden bu tür durumlar oluştuğunda bunlara müdahale edecekler. Burada 4 gündür uyumayan arkadaşlarımız var. Onlar, bu işten şikayetçi değil. Sadece insanları galeyana getirecek doğru olmayan şeylerden kaçınalım ve bu kardeşlerimizin başarılı olması için dua edelim. Biz başka bir şey istemiyoruz."