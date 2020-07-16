Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından LGS sonuçlarıyla alakalı bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz. Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz" dedi.

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 16, 2020