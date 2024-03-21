Son dakika haberi Balıkesir'de korkutan deprem!
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dursunbey ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.
Ustaoğlu, ekiplerin saha çalışmasının sürdüğünü dile getirdi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.