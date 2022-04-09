Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Bandırmaspor
ABONE OL

Bandırmaspor: 3 - Boluspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor'u konuk etti. Bandırma ekibi, Boluspor'u 3-0 mağlup etti

Bandırmaspor: 3 - Boluspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor'u konuk etti. Bandırma ekibi Boluspor'u 3-0 mağlup etti.

Bandırmaspor'un gollerini 11'de Landel, 13'de Levent Ayçiçek ve 37'de Beykan Şimşek'ten geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki mücadeleyi Turgut Doman yönetti.

Bu maç ile puanını 55'e çıkaran Bandırmaspor, play-off potasının en güçlü adayı olmanın yanında ilk ikiye girme hesaplarını sürdürdü.

Şu ana dek 35 puan toplayan Beypiliç Boluspor son dönemde düşüşte... Kırmızı-beyazlılar, 5 maçlık galibiyet hasretini zorlu deplasmanda da dindiremedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CANLI | Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanı seçiliyor
FUTBOL Fenerbahçe'de divan seçimi!
Fatih Karagümrük - Kasımpaşa CANLI YAYIN
FUTBOL 5. gol!
Fenerbahçe - Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek
FUTBOL Dev derbiye doğru nefesler tutuldu
Son dakika: Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler
FUTBOL Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler
Ümraniyespor: 2 - MKE Ankaragücü: 2
FUTBOL Haftanın maçında kazanan yok
Altay Bayındır'dan derbi değerlendirmesi
FUTBOL Altay'dan derbi değerlendirmesi
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 395. randevu
FUTBOL Rekabette 395. randevu
Burak Elmas'tan dava ve seçim açıklaması
FUTBOL Burak Elmas'tan dava ve seçim açıklaması
Kulüpler Birliği'nden 'spor yasası' açıklaması
FUTBOL Kulüpler Birliği'nden 'spor yasası' açıklaması
Rezan Epözdemir'den dava değerlendirmesi
FUTBOL "Pratikte seçim takvimine engel olmaz"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.