Spor Toto 1. Lig 30. hafta maçında Samsunspor sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’a 1-0 kaybetti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Konuk Royal Hastanesi Bandırmaspor, 66. dakikada Milutin Osmajic'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve konuk ekip sahadan 3 puanla ayrıldı.

Puanını 52'ye çıkaran ve play-off potasındaki konumunu güçlendiren Royal Hastanesi Bandırmaspor, hem 3. sıradaki yerini korudu, hem de ilk iki iddiasını sürdürdü.

42 puanda kalan Yılport Samsunspor ise play-off hedefinde yara aldı.