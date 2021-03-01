İspanyol polisi, Barcelona kulübünün stadyumuna bir baskın düzenleyerek kulüp ofislerinde arama yaptı.

İspanyol basını eski başkan Josep María Bartomeu ile Barcelona CEO'su ve kulübün hukuk servisi müdürünün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alındığını bildirdi.

Polis operasyonunun geçtiğimiz yıl ortaya çıkan 'Barçagate' skandalıyla ilişkili olduğu belirtildi. İddialara göre, kulüp yönetimi geçtiğimiz yıl bir sosyal medya şirketiyle anlaşarak kulübün mevcut ve eski futbolcuları hakkında yapılan bir karalama kampanyasını organize etti.

Polis operasyonu, gelecek hafta Barcelona kulübünde yapılacak başkanlık seçimlerinden hemen önce gerçekleşti.

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