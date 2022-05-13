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Bayern Münih'in gol makinesi Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya transfer olacağı iddia edildi.

Sky Sports'un haberine göre, Bayern ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı yıldız, sözleşme bitiş tarihini beklemeden ayrılmak istiyor. Kariyerinde yeni bir meydan okuma aradığı belirtilen Lewandowski'nin yeni adresinin ise Barcelona olacağı belirtildi. Katalan ekibinin Lewandowski ile 3 yıllık anlaşmaya imza atacağı ifade edildi.

Bild'in haberine göre ise Bayern Münih, sözleşme uzatmayı düşünmeyen Lewandowski'yi, 35-40 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlıyor. Barcelona'nın ise bu bonservis miktarını ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

33 yaşındaki yıldız, bu sezon Bayern Münih adına çıktığı tüm kulvarlarda toplam 50 gole imza attı.

Bayern Münih'in CEO'su Oliver Kahn, daha önce yaptığı açıklamada Lewandowski'nin bu yaz Allianz Arena'dan ayrılmayacağını söylerken "Sezon başına 30 ila 40 gol atan bir oyuncuyu satmak aptallık olur. Önümüzdeki haftalarda geleceği hakkında konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Lewandowski: "Bu benim için kolay bir durum değil"

Lewandowski, "Yakın zamanda bir görüşme olacak, ama şimdilik önemli bir gelişme yok. Neler olduğunun farkındayım ve bu benim için kolay bir durum değil" diyerek memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Polonyalı yıldızın bu sözlerinin üzerinden 20 gün geçmesine rağmen yeni bir açıklamama gelmemesi ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Tarafların anlaşmaya varamaması durumunda başarılı santrfor gelecek sezon bedelsiz bir şekilde Alman ekibinden ayrılabilecek. 8 yıldır Bayern Münih forması giyen Lewandowski takımının 8 yıl üst üste şampiyon olmasına en çok katkı veren isim oldu.

33 yaşındaki santrfor, Bavyera ekibinde 373 maçta 343 gol ve 72 asistlik bir performans sergiledi.