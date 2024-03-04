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        Haberler Gündem Politika Son dakika: BBP lideri Destici trafik kazası geçirdi! Durumu iyi

        Son dakika haberi BBP lideri Destici trafik kazası geçirdi! Durumu iyi

        BBP lideri Mustafa Destici, Tokat'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Destici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 14:30 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:42
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        BBP lideri Destici trafik kazası geçirdi! Durumu iyi
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        Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

        Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu aracın, ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti.

        Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı.

        Kazada, Destici ile araçta bulunan 3 kişi de yaralandı.

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