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HaberlerGündemSon dakika haberi! BEDAŞ dün açıklamıştı, bu o kesintiyi erteledi
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BEDAŞ dün açıklamıştı, bu o kesintiyi erteledi

Koronavirüs tehdidi nedeniyle Türkiye'nin eve kapandığı günlerde İstanbul Avrupa Yakası'na elektrik dağıtan BEDAŞ'tan dün, bugün ve yarın yapılacak elektrik kesintisi tartışmaya neden oldu. Tepkilerin ardından bugün BEDAŞ, tüm planlı bakım ve yatırım çalışmalarının ertelendiği açıkladı

bedaş elektrik kesinti açıklama
Esra Boğazlıyan

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ),dün, bugün ve yarın için İstanbul Avrupa Yakası'nda 9 saate varan elektrik kesintisine gidileceğini duyurmuştu. Koronavirüs tehdidi nedeniyle milyonların evde olduğu dönemde yapılması planlanan bu kesinti tartışmalara neden oldu. Avrupa Yakası’na hizmet veren BEDAŞ, bugün yaptığı yeni açıklama ile kesintiyi erteledi.

 

İşte BEDAŞ'ın yeni açıklaması: "Yeni tip Koronavirüs’ün yayılımının engellemesi amacı ile değerli vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durarak evde kaldığı, uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı bu dönemde biz de BEDAŞ olarak planlı bakım ve yatırım çalışmalarımızı erteledik.

Acil durumlar ve enerji bekleyen yeni aboneler ile ilgili kesintiler dışında 21 Mart Cumartesi gününden itibaren İstanbul Avrupa Yakası’ndaki tüm planlı bakım ve yatırım çalışmaları ertelenmiştir."

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