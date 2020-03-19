Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

20 ve 21 Mart tarihlerinde Esenler, Sultangazi, Eyüpsultan, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Şişli, Kağıthane gibi birçok ilçenin bazı mahallelerinde 9 saate varan elektrik kesintisine gidilecek.

AKSİ HALDE DAHA BÜYÜK KESİNTİLER OLABİLİR!

Peki milyonların evde olduğu bir zamanda neden böyle bir kesinti yapılıyor? Yetkililerinden aldığım bilgilere göre, bu bakım ve onarım için planlı bir kesinti. Konuştuğum yetkililer kesinti yapmanın zorunluğu olduğu; aksi halde ileriki tarihlerde daha büyük kesintiler olabileceğimi anlattı.

DAHA ÖNCEDEN PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Sadece BEDAŞ değil, İstanbul’un Anadolu Yakası’na elektrik veren AYEDAŞ’ın da internet sitesinde 20 Mart tarihinde (yarın) Kadıköy, Maltepe, Ataşehir, Beykoz Sancaktepe’nin bazı mahallelerinde birkaç saatlik kesinti yapılacağı duyruldu. AYEDAŞ’ın kesintileri de bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında daha önce planlanan uygulamalar...

İşte elektrik kesintisi yapılacak lokasyonlar:

20 MART ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 531., 532. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378946)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKASYA, AMBER, DİLARA, EBABİL, EVLİYA, FERAH, GÜL, IHLAMUR, KAMER, LALE, NAMLI, PELİKAN, PINAR, SALKIM, SARNIÇ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, YAYLA, ÇİÇEK, ÖZLEM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399227)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.SEVHAN ÇIKMAZI, BARBAROS, DARVADİ, DOĞA, KEBAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SEVHAN, TURNA, URFA, YUNUS EMRE, ÜÇGÜL, İTİMAT sk 11:00-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401015)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AYTAÇ, AĞAÇ, ELMAS, HAN, SELİMPAŞA, SUNA, ÇAKMAK, ÖZEN sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401110)

– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, KÖŞK, RANA, İSKELE sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401741)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, ALAN, ALİZE, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, GÜVERCİNLİK, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, KIZILELMA, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk 09:15-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401781)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 2., 3., 4., ANADOLU, AYÇİÇEĞİ, BOĞAZKÖY, KAMELYA, TURGUT ÖZAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402681)

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASU, CANSU, DEMETİM, GİRNE, HASAN TAHSİN, HAYDAR PAŞA, LAMİA, NEDİM, RECEP, RUMELİ, SAHİLYOLU, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk / GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, AHMET HAŞİM, ALPEREN, DEMİRCİ, HALİDE EDİP ADIVAR, HASAN TAHSİN, MİLLET, NAMIK KEMAL, NİLAY, PEKMEZ, SAHİLYOLU, SULTAN, TEVFİK FİKRET, TUTAM, ULUSAL, VATAN, YÜCEL, ÖMER SEYFETTİN, ÜNLÜ, İSTİKBAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403767)

– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah VATANPERVER sk / ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ sk / BİNBİRDİREK mah DİVANYOLU sk / EMİN SİNAN mah KADIRGA HAMAMI, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ sk / HOCAPAŞA mah HÜKÜMET KONAĞI sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah CİNCİ MEYDANI, DÖNÜŞ, KADIRGA LİMANI, KADIRGA MEYDANI, ŞEHSUVARBEY sk / MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, CEMRE, FINDIKKIRAN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, KANTARCI SÜLEYMAN, MÜSTEŞAR, SAMSA, TAVAŞİÇEŞMESİ, TELLİ ODALAR, ÇİFTE GELİNLER, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah BALİPAŞA YOKUŞU, CİLAVCI, GEDİKPAŞA, KADIRGA LİMANI, ÇADIRCI CAMİİ, ÇADIRCILAR ÇEŞMESİ, ÇİFTE GELİNLER sk / NİŞANCA mah DALTABAN YOKUŞU, KATİP SİNAN MEKTEBİ, MABEYİNCİ YOKUŞU sk / SARAÇ İSHAK mah ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ, FERMANLI, HAMAM ÇIKMAZI, KATİP SİNAN MEKTEBİ, KUMKAPI HANI, KÖŞKLÜ HAMAM, MABEYİNCİ YOKUŞU, MİTHATPAŞA, SARAÇ İSHAK, TİYATRO, UYSAL, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, İBRAHİMPAŞA ÇIKMAZI, İŞBAŞI sk / YEDİKULE mah İKİYÜZLÜ ÇEŞME sk / ŞEHSUVAR BEY mah ARAPZADE AHMET, AYNÜLHAYAT ÇIKMAZI, BEHRAMÇAVUŞ, CÖMERTLER, DÖNÜŞ, DÜZGÜN, GEDİKPAŞA, IŞIL, IŞIN, KADIRGA HAMAMI, KADIRGA LİMANI, KADIRGA MEYDANI, KUMLUK, KÖMÜRCÜ MUSTAFA, KÜRKÇÜ KUYUSU, NEVİYE, PARILTI, PAYE, PİYER LOTİ, SARAYİÇİ, SARAYİÇİ ÇIKMAZI, SEGAH, SERGERDELER ÇIKMAZI, YENİBAHAR, ÇAKMAKTAŞI, ÇAPARIZ, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD, ŞEHSUVARBEY ÇIKMAZI sk 09:30-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406567)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 23 NİSAN, 610., AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAĞCAN, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, DEREN, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNYAMAÇ ÇIKMAZI, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HAŞMET, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, MALTA ÇIKMAZI, OYAÇİÇEĞİ, PORTAKAL ÇIKMAZI, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk / ORTAKÖY mah BÜYÜKOSMAN, HARBİYE, KÜÇÜKSELVİ, LAMİBEY, MERA, MİLLET BAHÇE, NİĞBOLU, OYUNBOZAN, SALİHBEY, TOPKARA, YEŞİLBAHÇE sk / SELİMPAŞA mah 6178., 6181. sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2404459)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah BÜLBÜL, GÜVERCİN, ÇAKIL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406903)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 1.TOLGA, AKATLAR, MERT, ŞEHİT ENGİN İNCE sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406916)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 1.TOLGA, AKATLAR, MERT, ŞEHİT ENGİN İNCE sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406905)

– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, DOĞANAY, DURAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, GÜMÜŞHANE, GÜNEY 2, HUDUT, IŞIL, KARTOPU ÇIKMAZI, KIZILCIK MAHMUT, KÖZ, LALE, LİMAN, MÜJDE, NAR ÇİÇEĞİ, PAPATYA, SÜMBÜL 1, YAVRUKUŞ, YEŞİLCE, YONCALI, ZEYTİNLİK, ÇİLEK, ÇİĞDEM, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞENGÜL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406161)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ALEV, ATALAR, AĞAOĞLU, DEĞER, DİŞBUDAK, EVLİYA, GENÇ, HAKİM, KADER, MAYIS, MAYIS ÇIKMAZI, MERDİVEN, MESUT, MİMOZA ÇIKMAZI, ÇAMLI sk / TELSİZLER mah ESKİ BELEDİYE, HAKİM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406997)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 240., 254., 255., 261., 262. sk 256,257,258, İnönü cd.235 sk. ATALAY sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406983)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 284., 287., ATALAY, OKURLAR, İNÖNÜ sk / İNCİRTEPE mah 248., 281., 282., ATALAY sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406958)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah DİDEM, ÜNLÜSOY sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406163)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah BAHAR, MEŞAKKAT, UĞUR MUMCU, ÇARMIKLI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406184)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ABANOZ, ALBATROS sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah DAMLA, IRMAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406088)

– İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 27 MAYIS, ALT, ARA, DOĞAN, DİRSEK, HAYAT, KARADENİZ, KIRBAŞ, KUYU, ORDU, SARRAF, SAYA OCAĞI, SÜHEYLA, SİNEMA, SİNEMA ARKASI, ÇETİN, ÜÇGEN, ŞİRİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2405815)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHADIR, BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, IŞIN, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TAŞÇI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN, TURAN, UYGAR, YONCA, YUNUS EMRE, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, BAĞIŞ, DADAŞ, DEFİNE, DEKAN, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407078)

21 MART CUMARTESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., FATİH, OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sk / FATİH mah 252/1., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 293., 294., 295., 296. ÇIKMAZ, GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 709., 711., 712., 714., 716., BAĞCILAR, GAZNELİLER sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah İSLAMBEY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378948)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah BADEM, CEVHER, CEYLAN, ERGUVAN, GÜLBAHÇE, KALE CAMİİ, KARANFİL, MİRAÇ, VAKFIKEBİR, YAYLA, ÇELEBİ, İĞDE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399229)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ARKOÇ, ATAÇ, BEYAZ, DEFNE, DEMİRKIRAN, DÖNEM, ERDEMLİ, GENİŞ, GEZEN, IŞILDAK, KESKİN, MEYDAN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, NESİL, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SEDEFOĞLU, SOLAK ÇEŞME, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, TEPE ÜSTÜ, UMAR, UMAR ARALIĞI, YAMAK, YAYLA, YAYLA ARALIĞI, YAYLA ÇIKMAZI, ZERAFET, ÇAĞDAŞ, ÇİLESİZ, ÖNEM, ÖZGÜL, ÖZGÜL ARALIĞI, ÖZLEM, İPEKLİ sk / KAPTANPAŞA mah BÜYÜK SİNAN PAŞA, BİRLİK, KALAFATÇI YUSUF, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KAYABAŞI, MOR SÜMBÜL, MÜRÜVVET, PİYALE MEKTEBİ, RESNE, REİS, SOBACI, SİNAN PAŞA YUMAK, TABAN, YUMAK sk / KEÇECİ PİRİ mah MÜVERRİH ALİ, NAMAZGAH sk / PİRİPAŞA mah YAPRAKLI ÇIKMAZI sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399236)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah BÖĞÜRTLEN, DOĞANAY, DOĞANAY ARALIĞI, ELMAS, ESER, FATİH SULTAN, KAYA, KESKİN, KILIÇ, KİRİŞ, MEYDAN, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SÜSLÜ, TAŞLI, TEPE ÜSTÜ, UÇ HİSAR, YAVUZ, ZÜMRÜT, ZÜMRÜT ARALIĞI, ÇETİN, ÇINAR, ÖZGÜL, ŞEHİT ER MURAT CELEP, ŞENER sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, FATİH SULTAN, KUZEY, OKUL sk 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399240)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah BÜYÜK, BÜYÜK ALTAYBAŞI, BÜYÜK SİNAN PAŞA, BİRLİK, CEYLAN, CEYLAN ARALIĞI, FATİH SULTAN MİNBERİ, GÜL, HİLAL, KALAFATÇI YUSUF, KULAKSIZ, KURT, MEZARLIK ARKASI, PAŞA CAMİ, SEZER, SİNAN PAŞA YUMAK, YAY, YAY GEÇİDİ, YAY ÇIKMAZI, YAYA GEÇİDİ ÇIKMAZI, ÇAKMAK, ÇİFTÇİLER sk / KEÇECİ PİRİ mah BÜYÜKTAŞ, FATİH SULTAN MİNBERİ, GECELER sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399258)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ABİDE, ALTINKAYA, ALİZE, BANKALAR, BELDA, FUNDA 2, GÜVERCİNLİK, HÜR 1, LAVANTA 2, LODOS, MURATBEY, NAMIK KEMAL, PINAR 1, SELEN 1, SENA, SUDE, TAŞKUYU, TÜRKSOY, ULUS 1, YAVRU VATAN, YAVUZTÜRK, ÖZGÜÇ, ÖZIŞIK, ÜLKE, ÜLKÜMEN, ÜMİT, İSMETPAŞA 1, İSTİKLAL 1 sk / GÜZELCE mah ÜMİT 1 sk / KAMİLOBA mah NAMIK KEMAL 2 sk / ULUS mah İSMETPAŞA sk 09:15-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401158)

– İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah KADI ÖMER, KOVALIK ÇIKMAZI, SÜLEYMAN BİNGÖL, TUTKU, ÇALIŞKAN ÇIKMAZI, ÇARE, ÇAĞRI, İSTASYON sk / KALEİÇİ mah ADEMEFENDİ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403673)

– İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHLAT, ARDIÇ, MİMAR SİNAN, NAZLI, PELİT, ÇİÇEK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403676)

– İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BAŞAKLI, GAMZE, GÜRBÜZ, KALE, KANARYA, MİNE, OKÇU, SAADET, SAKİN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403679)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.ASLAN, 1.BALTACI, 1.SAKIZ, 2.GÜVEN, 2317., DAR, DOKTOR ALİ DEMİR, PAZAR YOLU sk 14:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402781)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BARIŞ, 1.ERENLER, 1227., BÜLENT, DEMİR, EBRU, ENFES, ERSİN, FİLİZ, HOŞGÖRÜ, OSMAN GAZİ, ÇELEBİ, ÜÇCEVİZLER sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403695)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ERENLER, 1.KAHRAMAN, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ÇİĞDEM, 1.ÜZÜMLÜ, 1219., 1220., AKÇAY, ALKAYA, ALTINER, AYKAN, DOSTLAR, DOĞUŞ, EKİNEVLER, ENFES, FATİH, HANCI, HEKİM, KIRMIZIGÜL, OSMAN GAZİ, SARIGÜL, TUNA, ÇINARLIÇEŞME sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403693)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah FİLDAMI, OSMANİYE MEKTEBİ, SIĞIRTMAÇ, ÇÖREKOTU sk 14:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402972)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AKÇE, AÇELYA, BAHÇEVAN, BELDİBİ, DEDE KORKUT, ERTUĞRUL, EVREN, GALİP ESMER, GÜLDEM, GÜLTEN, GÜLTEPE, HEYBETLİ, HİCRAN, KALENDER, MİL, MİLLET, NAMIK KEMAL, NUR, PEKMEZ, SEFA, SERA, SOLMAZ, TEVFİK FİKRET, TOLGA, VATAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAŞAM, YÜCE, YÜCEL, ZERDALİ, ÇAĞLA, ÇİZGİ, ÖMER SEYFETTİN, İSTİKBAL, ŞEREF, ŞÜKRAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403769)

– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU, EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, GUREBA HASTANESİ, KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, LÜTUFPAŞA, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, SELİM SABİT, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ, ÇAĞANAK, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, ŞAKRAK, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sk / ŞEHREMİNİ mah TURGUT ÖZAL MİLLET sk 09:30-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406568)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FEYYAZ ALTINORAK, PROFESÖR MUAMMER AKSOY sk 09:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403214)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.TOLGA, AKATLAR sk 11:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406917)

– İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 3.SAKARYA sk 11:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406918)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS, ADATEPE, ALİ RIZA EFENDİ, CONK BAYIRI, KOCATEPE sk 12:30-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2405907)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah BEYAZ LALE sk 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2405888)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AHMER, AKDERE, ALEV, ATALAR, AĞAOĞLU, DEREBOYU, DEĞER, DÖNER, DİKMEN, DİŞBUDAK, EVLİYA, GENÇ, GÜRHAN, HAKİM, HİKAYE, KADER, KANDİL, MAYIS, MAYIS ÇIKMAZI, MERDİVEN, MESUT, METE, MİMOZA ÇIKMAZI, NAZIR, NİSAN, OLTU, SANTRAL, SEVDA, SUDENAZ, SİVAS, TALATPAŞA, TUNÇ, ÇAMLI, ÇUKUR, ŞEHİT UĞUR ADA sk / TELSİZLER mah ESKİ BELEDİYE, HAKİM sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407000)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah BAHÇELER, BİNNAZ, ESKİ BEŞİKTAŞ sk / SULTAN SELİM mah GÜMÜŞHANE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ASMA, AYAZMA YOLU, BENEK, BESTEKAR ŞAKİR AĞA, BİRACILAR, DR. SUPHİ EZGÜ, FINDIK, FİDAN, GÜMÜŞHANE, GÜZİDE, KARKUYUSU, KISMET, KIZILCIK MAHMUT, KÖRFEZ, LALE, LEYLAK 1, LİMON, MECİDİYEKÖY YOLU, MESUT CEMİL, TAN, UĞUR 1, YAVRUKUŞ, YONCALI, ZEYTİNLİK, ÇİĞDEM, ÖMÜR, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞEHİT ÖZER AYRANCI sk / MECİDİYEKÖY mah AHU, KEKİK, KIR, KISMET, LATİ LOKUM, MERT, UĞUR, VİŞNE, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk / İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406164)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ABANOZ, ALBATROS, BALIKÇIL, BENEK, BULUT, ERGENE, FLAMİNGO, IŞIK, KAZ, KELEBEK, KOTA, NAZ, PENGUEN, TEPE, YAPRAK, YAĞMUR, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÇAKIL, ÇALIKUŞU, ÇULLUK, ÇİSE, ÖNCÜ, ÖNDER, ÖYKÜ, ÜVEYİK, İLKYAZ sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406090)

– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah HACI İSA BOSTANI sk / CERRAHPAŞA mah ETYEMEZ TEKKESİ, GÜMRÜKÇÜ sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah CAMBAZİYE MEKTEBİ, ETYEMEZ TEKKESİ, GÜMRÜKÇÜ, GÜZEL ÇALGICI, HATUNİYE CAMİİ, KASAP 1., KEHRİBAR, MÜŞİR SÜLEYMANPAŞA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SANCAKTAR TEKKESİ, TEBERDAR, İZCİ TÜRK sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407615)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah TURGUT REİS sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408411)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYAZMA, AYÇİÇEĞİ, BATI TRAKYA, BİLİM, HUNTÜRK, RAUF DENKTAŞ, SALTUK BUĞRA HAN, YAMAN, ÇETİK, İSTANBUL, ŞAHİNLER sk 09:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407849)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2102., 2104., 2112., 2114., 2116., 2118., 2120., 2122., 2124., 2126., 2131., 2147., ERTUĞRUL GAZİ, FATİH, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1923., 1924., 1925., 2070., 2116., 2120., 2127., 2131., 2133., 2135., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1818. sk / MEVLANA mah FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407850)

– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah KIZILCIK MAHMUT, YAVRUKUŞ, ZEYTİNLİK sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407886)

– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ASMA, KIZILCIK MAHMUT, LİMON, TAN, ZEYTİNLİK sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408639)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah AKSU, AKYAYLA, MİTHATPAŞA, SANAYİ, SEZEN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408672)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah AKSU, AKYILDIZ, BAYRAK, MİTHATPAŞA, SANAYİ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407900)

– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, DOĞANAY, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, KARTOPU ÇIKMAZI, KIZILCIK MAHMUT, KÖZ, LİMAN, NAR ÇİÇEĞİ, PAPATYA, YAVRUKUŞ, YEŞİLCE, ZEYTİNLİK, ÇİLEK, ÇİĞDEM, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407883)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah POLAT KORU SİTESİ YOLU, TARABYA BAYIRI sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406158)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2406157)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 13. sk 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408549)

– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ASMA, KIZILCIK MAHMUT, LİMON, TAN, ZEYTİNLİK sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408747)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ACAR, AKIN, AVCILAR, UĞUR, YAMAÇ, YONCA, ÖZLEM sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408749)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ ŞENLİKKÖY mah AY, AYAR, BAKIŞ, BİLLUR, DÜZGÜN, EKŞİ NAR, ERTÜRK, FLORYA, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SELVİ, TAN, TARIMCILAR, VİŞNELİ, YENİ BAĞLAR, YÜKSEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408750)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, KANARYA, KOLEJ sk / FATİH mah BILDIRCIN, ESENTEPE, HALİM ULUŞAHİN, KEKLİK, LEYLEK, OK, PINARBAŞI, ÜVEYİK, ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408666)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, ATEŞ, BAHARLIBAHÇE, BEGONYA, BEGÜM, DİDEM, KADRİ HASEKİ, KINALI, KIRSAY, KIZILÇAM, LALE, LEYLA, MEDİNE, YUDUM, ZAKKUM, ZAMBAK, ÇETİN EMEÇ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408668)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AHMET BİRCAN, ARSA, AYDIN DİRİK, BETÜL ÇIKMAZI, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DİLARA, ENVER ARSLAN, GÜNDOĞDU, HACI CEMİL UMUÇ, HALUK ÖZDEN, IŞIL, MECLİS, MENEVİŞ, MUSTAFA KIZILTAN, OLTAN, SAZLIDERE, SİYAMİ KÖYLÜ, TANDOĞAN, UTKU, ÇELİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408626)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah CUMA ÇIKMAZI, KAVAKLI, KÜPELİ ÇIKMAZI, MİSKET ÇIKMAZI, SES, ÇİZGİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408629)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, ARMAĞAN, BULUT, DESİBEL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, FIRTINA, HALİM ULUŞAHİN, ILGAZ, KARACA, KÖROĞLU, MAVİGÖK, NECATİ ÖNEY, TANDOĞAN, TOROS, ZİRVE, ÇAĞATAY, ÇETİN EMEÇ, ŞELALE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408645)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, DEFNE, GÖKÇAY, GİZEM, HİLAL, MANOLYA, NİDA, SARMAŞIK, SARP, SİMGE, YAKUT, ÇETİN EMEÇ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408662)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTIN, ALTINDAĞ, ATMACA, BAŞKOMUTAN, DERİN, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, ILGIN, KANARYA, KOLEJ, SERÇE, TURGUT ÖZAL, TURNA, ZEKİ YÜKSEL sk / CUMHURİYET mah ABI HAYAT, BARIŞ, BEDESTEN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, DOĞRU, HÜRRİYET, PINAR, TANDOĞAN, TOYDEMİR, TURGUT ÖZAL, YAĞIZ, ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408664)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALKONCA, BEYAZGÜL, DEMİRHAN, DURU, DİCLE, KINA, KINALI, KIZILÇAM, MORLALE, SÜREYYA, TACETTİN DEMİRDAĞ, YEŞİM, YUDUM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408670)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah HÜRRİYET sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah AKASYA 5, AYDEMİR, BARBAROS 3, BAYAR, BOSTAN 3, CUMHURİYET 2, CÜMBÜŞ, DEĞİRMEN 4, E5 LONDRA ASFALTI, HAKAN 2, HÜRRİYET, MURAT, NARİN, POYRAZ, SERDAR 2, YILDIRIM BEYAZIT, ÇİLEKLİ, ÇİÇEKTEPE, ÖZLEM 1, İNÖNÜ 2 sk 09:30-18:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408673)

– İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah BÜKLÜM, KARAMAN, KARASU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407934)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 608., 609., 610., 617., 618., 619., 620., 621., 622., 623., 624., 625., 626., 627., 628., 631., 632., 633., BAĞCILAR, KUTSAL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407927)

– İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah HAL YOLU sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 588., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 600., 601., 602., 603., 604., 605., 606., 611., 612., 613., BAĞCILAR sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407931)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 604., 614., 615., 616., 617., 619., 623., 626., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 566., 571., 579., 580., 581., 582., 583., 584., 585., 586., 587., BAĞCILAR, KUYULU sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 38/1. sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408718)

– İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADNAN MENDERES VATAN, ETHEM EFENDİ, ETHEM EFENDİ ÇIKMAZI, FATMA SULTAN CAMİİ, KAHALBAŞI, KOLTUKÇU TAHİR, MARİFETNAME, SULUKULE sk 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2409352)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah SONBAHAR, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah BARBAROS, BAĞIŞ, DALGIÇ, DEFİNE, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, SONBAHAR, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410537)

– İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah AVNİ DİLLİGİL, BENGÜ, BILDIRCIN, BULUT, CEMAL SAHİR, CEMAL SURURİ, DEMİRCİ, GÜNEY 1, KARANFİL, KASIMPATI, MERİÇ, PELİT, RÜYA, SOLMAZ, ŞAHİKA, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk / MECİDİYEKÖY mah BURÇ, BÜYÜKDERE, CAN, CEMAL SAHİR, DARCAN, KIR, MECİDİYE DERESİ, OĞUZ, PAK, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, TAÇ, TOPUZ, UĞUR, ÇINARLI, ŞAHİNLER, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410539)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410368)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce, -BAĞLAR mah, 17., 18., 18:00-21:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2409435)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAŞARAN, EKİM, PARK, SİNANPAŞA, VATAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410492)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, GÖKŞİN, KIZILÇAM, KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU, SELANİK sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410357)

– İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, CEVAT AÇIKALIN, DEMET, EZHER, GÜLBAHÇE, MERCANLAR, SERGİLİ sk 14:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410407)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah BUKLE, MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / KARABURUN mah ARİFE, BEYAZ, BURCU , SAHİL, YOSUN sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MALATYALILAR, MAVİ, MUŞLULAR, NESLİHAN, ORTAKLAR, OĞUZTÜRK, PINARBAŞI, REHBER, SUDE, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ULUKAAN, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ, YUNUS, ÇAMOLUK , ÖZGE, İBRAHİM AĞA, İNİŞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk 08:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2409505)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah CONK BAYIRI sk / YASSIÖREN mah DOLUNAY sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407923)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, MISIR, SECİYE sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2409304)

– İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜR, GÜRBÜZ, KAYALI, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, SANCAK, ÇARŞI sk 15:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410499)

– İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır