Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Beşiktaş'a 2 yardımcı geldi! - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş'a 2 yardımcı geldi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Yardımcı Antrenörlük görevine Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric'in getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 12.10.2023 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'a 2 yardımcı geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.

        Vukas’a ve Modric’e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor