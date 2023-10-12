Son dakika haberi Beşiktaş'a 2 yardımcı geldi!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Yardımcı Antrenörlük görevine Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric'in getirildiğini açıkladı.
Giriş: 12.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 12.10.2023 - 17:49
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.
Vukas’a ve Modric’e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.