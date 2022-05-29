Beşiktaş başkanını seçiyor...

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul toplantısı toplantı saat 10.30'da başladı. Seçimli genel kurulda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen, başkanlık için yarışıyor. Genel kurulda 31 Aralık 2021 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 15 bin 512 üye oy kullanabilecek.

Seçimde yarışacak adaylar Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen'in yönetim kurulu listeleri şöyle:

Ahmet Nur Çebi

Asıl üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak.

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan.

Fuat Çimen

Asıl Üyeler: Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem

Yedek Üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek.

DÜNKÜ KONGREDE NELER YAŞANDI?

AHMET NUR ÇEBİ İBRA EDİLDİ

Beşiktaş Kulübü'nde dün gerçekleşen 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında, Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Çebi başkanlığında 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu. Çebi ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu idari yönden 79 kişi ibra etmezken, mali yönden 59 üye ibra oylamasında aleyhte oy kullandı.

BORÇ AÇIKLANDI

Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin lira olduğu bildirildi. BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, genel kurul üyelerini bilgilendirdi. Tuncel, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 lira olduğunu söyledi.