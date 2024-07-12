Beşiktaş, Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi!
Beşiktaş, Ciro Immobile için transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Ciro Immobile için transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Ciro Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü S.S.Lazio SPA ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
İSTANBUL'A GELİYOR
Ciro Immobile, saat 23:00'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.
Siyah-Beyazlılar, İtalyan golcü Ciro Immobile için ayrıca transfer paylaşımında bulundu.
İşte o paylaşım:
Geçen sezon Lazio formasıyla 43 resmi maçta 11 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, İtalya 1. Ligi'nde (Serie A) 4 kez gol kralı oldu.