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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş, Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi!

        Beşiktaş, Ciro Immobile için transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 21:35 Güncelleme: 12.07.2024 - 22:02
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        Beşiktaş, Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi!
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        Beşiktaş, Ciro Immobile için transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

        Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Ciro Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü S.S.Lazio SPA ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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        Ciro Immobile, saat 23:00'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

        Siyah-Beyazlılar, İtalyan golcü Ciro Immobile için ayrıca transfer paylaşımında bulundu.

        İşte o paylaşım:

        Geçen sezon Lazio formasıyla 43 resmi maçta 11 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, İtalya 1. Ligi'nde (Serie A) 4 kez gol kralı oldu.

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