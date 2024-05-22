Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, 23 Mayıs Perşembe (yarın) saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.