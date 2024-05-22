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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Son dakika haberi Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş-Trabzonspor finalini Ali Şansalan yönetecek

        Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalini hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 12:15 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:31
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        Beşiktaş-Trabzon finalinin hakemi açıklandı!
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        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, 23 Mayıs Perşembe (yarın) saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

        ALİ ŞANSALAN'IN DERBİ KARNESİ

        Ali Şansalan, Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla birlikte kariyerinde 5. kez bir derbi maçta görev alacak. Ali Şansalan'ın yönettiği dört derbide ise şu sonuçlar alındı:

        20/21: Trabzonspor-Beşiktaş: 1-3

        21/22: Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1

        22/23: Beşiktaş-Galatasaray: 3-1

        22/23: Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2

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