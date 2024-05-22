Son dakika haberi Beşiktaş-Trabzonspor finalini Ali Şansalan yönetecek
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalini hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, 23 Mayıs Perşembe (yarın) saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.
ALİ ŞANSALAN'IN DERBİ KARNESİ
Ali Şansalan, Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla birlikte kariyerinde 5. kez bir derbi maçta görev alacak. Ali Şansalan'ın yönettiği dört derbide ise şu sonuçlar alındı:
20/21: Trabzonspor-Beşiktaş: 1-3
21/22: Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1
22/23: Beşiktaş-Galatasaray: 3-1
22/23: Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2