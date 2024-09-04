Beşiktaş, Joao Mario'yu açıkladı!

Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

João Mário giriş yaptı! 😎



Beşiktaş'a hoş geldin Mário. 🦅 pic.twitter.com/9oqxh9cPwL — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 4, 2024

Beşiktaş yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Joao Mario’nun satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Joao Mario’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, geçen sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 51 maçta forma giydi, 9 gol ile 4 asist kaydetti. Mario, Portekiz Milli Futbol Takımı'nda ise 2014 yılından beri 56 kez forma giydi.

JOAO MARIO KİMDİR? Joao Mario, 19 Ocak 1993 tarihinde Porto'da dünyaya geldi. Etkili sağ ayağı ve çabukluğuyla tanınan sol kanat oyuncusu 2016 yılında 35 milyon Euro piyasa değerine kadar ulaşmıştı. Porto altyapısında futbola başlayan oyuncu Sporting Lizbon, İnter, West Ham, Lokomotiv Moskova, Benfica gibi önemli takımlarda forma giydi. REKLAM 2016-2017 sezonunda Sporting Lizbon takımından 44,78 milyon euroluk bonservis bedeliyle İnter'e transfer olan oyuncu ses getirmişti. Joao Mario geçtiğimiz sezon toplam 51 karşılaşmada süre alırken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.