Türkiye'deki genç oyuncuları tarayan Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner transferini açıkladı. Geçtiğimiz hafta Altınordu ile 150 bin Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, hemen ardından oyuncunun menajeriyle görüşmüş ve 4 yıllık anlaşmaya varmıştı. Beşiktaş için İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen genç futbolcu, kendisini Beşiktaş'a bağlayan imzayı attı. Beşiktaş, Altınordu'ya bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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