Beşiktaş ve Sarıyer'de gösteri ve yürüyüşlere yasak! 0:00 / 0:00

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyada Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrılarına karşı, koronavirüs tedbirlerini hatırlatarak, Beşiktaş ve Sarıyerde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını açıkladı.

Vali Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs tedbirlerini hatırlatarak, güvenlik güçlerinin görevinin başında olduğunu hatırlattı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır. Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin, Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir" diyen Vali Yerlikaya, "Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır. Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır. Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir" dedi.