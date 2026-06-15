Bir kriko ölüme götürdü...
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 44 yaşındaki Hüseyin Değe, tamir için altına girdiği otomobilin krikodan düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Değe'nin cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga kaldırıldı
Giriş: 15 Haziran 2026 - 08:23 Güncelleme:
Düzce'de edinilen bilgiye göre, Akçakoca ilçesine bağlı Acara köyünde yaşayan Hüseyin Değe (44), önceki gece saat 01.30 sıralarında bakım ve onarım yapmak amacıyla aracını krikoyla havaya kaldırdı.
KRİKO BİR ANDA BOŞALDI
İHA'daki habere göre aracın altına giren Değe, krikonun bir anda boşalması sonucu aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri, Hüseyin Değe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Değe'nin cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga kaldırıldı.
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