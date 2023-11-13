Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika haberi BM'den Gazze açıklaması

        Son dakika haberi BM'den Gazze açıklaması

        BM: Gazze'deki insani felaket kapalı kapılar ardında değil, gözler önünde gerçekleşiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 22:08 Güncelleme: 13.11.2023 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        BM'den Gazze açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'de gelecek günlerde olabileceklerden derin endişe duyduklarını belirterek, "Gazze'deki insani felaket kapalı kapılar ardında değil, gözler önünde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

        Dujarric, Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

        BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hafta sonu muhataplarıyla yoğun görüşmeler yürüttüğünü aktaran Dujarric, "Durum çok ciddi. Önümüzdeki birkaç günde olabileceklerden ciddi endişe duyuyoruz." uyarısında bulundu.

        Dujarric, "Gazze'deki insani felaket kapalı kapılar ardında değil, gözler önünde gerçekleşiyor." dedi.

        BM'nin insani ateşkes çağrısı konusunda ısrarcı olduğunu aktaran Dujarric, "Böylelikle her damla yakıt ya da bir ambulansın geçişi için müzakere etmek zorunda kalmayız." değerlendirmesinde bulundu.

        UNIFIL ASKERİNİN VURULMASINI KINADI

        Dujarric, BM'nin Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görevli askerin, bilinmeyen bir kaynaktan açılan ateş sonucu yaralanmasını kınadıklarını bildirdi.

        BM personeli ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkati çeken Dujarric, çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılmaması için gerginliğin azaltılması çağrısını yineledi.

        İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

        İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

        İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

        Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

        Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.

        İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        Rekorunu geliştirdi!
        Rekorunu geliştirdi!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Maganda damat tutuklandı!
        Maganda damat tutuklandı!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        15 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğa çarptı
        15 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğa çarptı
        Megakent yağmura teslim!
        Megakent yağmura teslim!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!