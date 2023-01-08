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Son dakika haberi Bolsonaro'nun destekçileri kongre binasına girdi

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, Ulusal Kongre'ye baskın düzenledi

Brezilya'da alarm! Eski Başkan Bolsonaro'nun destekçileri kongre binasına girdi - Son Dakika Dünya Haberleri
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HABERTURK.COM / AA

Ülke basınında çıkan habere göre, ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girdi.

Polis, aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor.

Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva karşıtı eylem düzenleyen Bolsonaro destekçileri orduya müdahale çağrısında bulundu.

Bazı göstericilerin Temsilciler Meclisi ve Senato binalarının çatısına çıktığı görüldü.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lula'ya karşı müdahaleye çağıran gösteriler için askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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