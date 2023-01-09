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AB ve ABD'den Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya destek

Avrupa Birliği (AB), Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesini kınadı ve Devlet Başkanı Lula da Silva'ya desteğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de baskına tepki göstererek, "Demokratik kurumlara şiddet kullanarak saldırmak hiçbir zaman kabul edilemez. Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın bu tip eylemlere derhal son verilmesi çağrısına katılıyoruz" ifadesini kullandı

AB ve ABD'den Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya destek
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Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, Ulusal Kongre'ye baskın düzenledi. Ordudan müdahale talebiyle slogan atan kalabalık, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girdi.

AB'DEN BREZİLYA DEVLET BAŞKANI'NA DESTEK

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bolsonaro destekçilerinin hükümet binalarına baskınını kuvvetle kınadıklarını belirtti.

Borrell, "AB, Devlet Başkanı Lula'ya ve Brezilya'nın demokratik sistemine tam desteğini yinelemekte, bu saldırıyla hedef alınan demokratik kurumlarla dayanışmasını ifade etmektedir. Brezilya'nın demokrasisi şiddet ve aşırıcılığa üstün gelecektir." ifadesini kullandı.

Bolsonaro'yu sorumlu davranmaya davet eden Borrell, eski devlet başkanından destekçilerini evlerine dönmeye çağırmasını istedi.

ABD'DEN BREZİLYA DEVLET BAŞKANI'NA DESTEK

Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Brezilya Cumhurbaşkanlığı, Kongre ve Yüksek Mahkemesine yönelik bugünkü saldırıları kınadıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Demokratik kurumlara şiddet kullanarak saldırmak hiçbir zaman kabul edilemez. Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın bu tip eylemlere derhal son verilmesi çağrısına katılıyoruz."

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da, benzer bir paylaşımda bulunarak, ABD'nin Brezilya'da demokrasiyi baltalamaya yönelik her türlü çabayı kınadığını belirtti.

"Başkan Biden durumu yakinen takip ediyor." ifadesini kullanan Sullivan, Brezilya'nın demokratik kurumlarına destek verdiklerini kaydetti. Sullivan, "Brezilya demokrasisi şiddetle sarsılmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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