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Açılışta BIST 100 endeksi, 11.086,38 puan ve yüzde 10,04 değer kaybederek 99.331,99 puana indi. Ardından 103.700 puanın üzerine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 12,14 ve holding endeksi yüzde 8,75 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en çok gerileyen ise yüzde 19,13 ile spor oldu.

Dün, dünya borsalarındaki yüzde 4'ü aşan düşüşlere paralel yüzde 4,13 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1140.418,37 puandan tamamladı.

Analistler, koronavirüs salgını ile ilgili haber akışı ve ekonomiye olumsuz etkilerinin ilk tahminlerden güçlü olabileceğine ilişkin beklentilerin dünya borsalarında sert düşüşlere neden olduğunu belirterek, yurt içinde ise Suriye'deki gelişmelerin risk algısını artırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'nin kişisel gelir ve harcamalar verileri ile Suriye'deki gelişmelerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi 108.800 ve 107.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2019 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,6 büyümesini bekliyor. Geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH beklentilerinin ortalaması yüzde 5,1 olan ekonomistlerin, 2020 yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,9 düzeyinde belirlendi.