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Son dakika haberi Burak Yılmaz futbolu bıraktı!

Burak Yılmaz, futbolu bıraktığını açıkladı

Son dakika haberi Burak Yılmaz futbolu bıraktı!
HABERTURK.COM

Burak Yılmaz, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

Burak Yılmaz yaptığı açıklamada, "Bugün bu basın toplantısını neden yapıyoruz. Dün akşam dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi stadyumda el sallayarak veda etti. Ben de isterdim öyle veda etmeyi ama kısmet olmadı. İnternetten de bıraktığımı açıklamak benim içime sinmedi. Bu kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman birebir iletişimden yanayım. Bugün kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten tecrübeli isim, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Böyle bir kariyer, böyle bir futbol yaşantısı her genç kardeşimizin hayalidir diye düşünüyorum. Allah'ım şükrediyorum ki bana bu hayalleri nasip etti. Çok söylemek istediğim şey var. 7 yaşında Antalyaspor'un altyapısında içeri girdim. Antalyaspor'a çok teşekkür ediyorum, beni eğittiler, geliştirdiler Türk futboluna sundular. Her gencimizin hayalidir. 4 büyük kulübümüzde oynamak. Bana bu nasip oldu. 4 tane büyük çınar kulübümüze teşekkür ediyorum. Hepsinde aynı başarıları yakalayamasam da bana güvenip, bana kapılarını açmaları benim için çok değerli. Hepsini ayrı ayrı kalbimde yeri vardır." şeklinde konuştu.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Oynadığı kulüplere teşekkür eden Yılmaz, "Eskişehirspor'a, Manisaspor'a, hatta Beijing Guoan'a teşekkür ediyorum ve tabii ki Lille'e. Fransa'da yaşadıklarım benim için unutulmaz. Orada bana yaşatılanlar da unutulmaz. Bir kariyerin bence çok değerli, çok güzel. Sevgili eşime, çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Hayatının merkezine futbolu koymuş bir hayatta Burak Yılmaz'a tahammül etmek kolay değildi. Eşime çok teşekkür ederim. Anneme, babama, kız kardeşime çok teşekkür ederim. Bunları yapmak zorundayım." açıklamasını yaptı.

Burak Yılmaz, "22 senelik bir tecrübem var. İyisiyle kötüsüyle Türkiye'nin en büyük hocalarıyla, Avrupa'da büyük hocalarla çalıştım. Onlardan öğrendiğim çok değerli şeyler var. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Arka planda olan emektarlara teşekkür ediyorum. Hepsi hakkını helal etsin." diye konuştu.

"GALATASARAY'IN KALBİMDE YERİ FARKLI"

Galatasaray'ın kalbinde yerinin farklı olduğunu söyleyen Yılmaz, "4 tane çınar kulübümüz bana kapılarını açtı. Herkese mavi boncuk dağıtmak istemem. Ama bu kulüplerde oynamak Türkiye'de iki futbolcuya nasip oldu. Bir tanesi de benim. Dediğim gibi hepsinde çok büyük başarılar yakalayamadım ama hepsinin kalbimde yeri farklıdır. Galatasaray'da yaşadıklarım, başardıklarım, Galatasaray'ın beni Avrupa çapında futbolcu yapması ne Beşiktaşlılığımı ne de Beşiktaş'a yakınlığımı değiştirir. O yüzden Galatasaray'da yaşadıklarım her zaman benim kalbimin en farklı yerinde olacaktır" dedi.

"FENERBAHÇE İÇİMDE BİR UKTEDİR"

"Fenerbahçe'de başarılı olmak isterdim" diyen Burak Yılmaz, "Yeniden forma şansı bulmak isterdim. İçimde bir uktedir Fenerbahçe. Bütün her yerde bu kadar başarılar yakalamış birisinin orada da "En azından bir tane at be kardeşim" derdim kendime. Fenerbahçe'de tekrar forma şansı bulmak isterdim. Çok da yakındım, olmadı. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin de benim şu andaki bulunduğum kariyerde çok etkisi vardır. Fenerbahçe'de çok acı çektiğim için ben bugün buralara geldiğimi düşünüyorum. Oynayamamak, idman yapamamak, ben çok duygusaldım, eve gelip hüngür hüngür ağlardım. Fenerbahçe'de benim bugünkü kariyerimde etkisi çok büyüktür. Fenerbahçe'de bir kez daha forma giyip bir tane gol atmak isterdim" ifadelerini kullandı.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Gelecek için planlarını da açıklayan Yılmaz, "22 senelik tecrübem var. Ama bir bu kadara daha ihtiyacım var belki. Mutlaka bilmediğim çok şey var. Yardımcı hocalıkla mı başlarım, bir yeri almakla mı başlarım... Benim derdim gerçekten hemen bir yerden başlamak değil. Hep bir konuşuyoruz. Eğer gerçekten bir proje olursa ben orada başlamak isterim. Bir proje olmazsa başlamayacağım. Türk futbolu için ne gerekiyorsa, elimden ne gerekiyorsa gecemi gündüzüme katıp çalışacağıma, burada söz veriyorum. Zaten benim çalışkan bir insan olduğumu biliyorsunuz. Birinci önceliğim bana yakışacak bir proje olması. Kesinlikle sahada olmak istiyorum. Bu sürecin nasıl ilerleyeceğini ben de bilmiyorum. Eğitimleri bir senedir alıyorum. Dediğim gibi bir proje gelirse, buna başlamak ister miyim, bunu da bilmiyorum. Mancini ve Galtier ile görüşmelerim oldu. Mancini İtalya'ya davet etti İtalya'ya. Oraya da gitmek isterim. Bir proje olmazsa tabii ki gidip kendimi geliştirmek istiyorum. Antrenmanları, maçları izlemek istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Hep yönetilen bir taraftım, şimdi yöneten tarafa geçeceğim. Bunun da eğitimini alacağım. Yavaş yavaş acelem yok." şeklinde konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ İDDİLARI

Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı iddiaları üzerine 37 yaşındaki oyuncu, "Şenol Hoca'mın yanından geldim buraya. Hocamın da tabii ki bizlerle alakalı düşüncesi vardır belki ama bunu bana bildirmedi. Düşüncesi olduğunu da biliyorum. Biz beraber oluruz olmayız, bizim hocayla ilişkimizde en ufak biz bozulma olmaz. Ama hocamın aklımda benimle alakalı bir şey olduğunu biliyorum ama bana deklare etmedi. Belki şartlar olur, belki ortam oluşmaz. Dediğim gibi ben bir projeyle ilgili konuşuyorum bu proje için de sabır gerekiyor. Ama Şenol Hoca'mın aklında mutlaka benimle ilgili bir şey vardır. Yoksa da hiç önemli değil, o benim başımın tacıdır" dedi.

Burak Yılmaz, Milli Takım'daki en mutlu ve en üzgün anlarını şu ifadelerle açıkladı: "A Milli Takım'da Hollanda'ya yaptığım hat-trick gecesi çok mutluyduk. Bu takımda olduğum için çok gururluyum dedim. Avrupa Şampiyonası'nın ikinci maçından sonra da odadan bile çıkmadım. O zaman çok üzgün, kırgındım. Galler maçından sonra da çok üzgündüm."

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