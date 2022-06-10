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Haberler Gündem 3. Sayfa DEHŞET... Son dakika haberleri | Bursa'da vahşet! Annesini acımadan iple boğdu!
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Bursa'da dehşet! Annesini iple boğdu!

Bursa'da, 23 yaşındaki Halil İbrahim Y., annesi Yıldız Y.'yi (45) iple boğarak öldürdü. Komşuların kavga sesi üzerine ihbarda bulunduğu polis, olay yerine geldiğinde Yıldız Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayeti itiraf eden Halil İbrahim Y.'nin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi

DEHŞET... Son dakika haberleri | Bursa'da vahşet! Annesini acımadan iple boğdu!
Bursa'da dehşet! Annesini iple boğdu!
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AA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.

POLİS, ANNENİN HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRDÜ

AA'da yer alan habere göre adrese giden Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Y.'nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü.

BOYNUNDA İP TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. Yıldız Y.'nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

OĞLU CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Evde bulunan kadının oğlu Halil İbrahim Y. (23) gözaltına alındı. Psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğü itirafında bulunduğu öğrenilen gencin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor. Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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