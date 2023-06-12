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Haberler Gündem 3. Sayfa Ölü ve yaralılar var! İşçi servisi kazası! - En son haberler
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Ölü ve yaralılar var! İşçi servisi kazası!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Yaralanan işçiler hastanelere sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ölü ve yaralılar var! İşçi servisi kazası! - En son haberler
AA

Bursa'da sabah saatlerinde, Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı Veysel Karani Mahallesi'nde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.

BÖLGEYE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada işçi servisindeki 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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