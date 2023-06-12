Ölü ve yaralılar var! İşçi servisi kazası!

Bursa'da sabah saatlerinde, Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı Veysel Karani Mahallesi'nde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.
BÖLGEYE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kazada işçi servisindeki 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUMLAR