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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Son dakika haberi Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te madalyayı garantiledi! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Son dakika haberi Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te madalyayı garantiledi!

        Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 50 kilo çeyrek finalinde Finlandiyalı Pihla Kaivo-oja'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Buse Naz böylece, Paris 2024'te madalyayı garantiledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 22:25 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:29
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        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
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        Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 50 kilo çeyrek final müsabakaları yapıldı.

        Fenerbahçe sporcusu son olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, bu turda Finlandiyalı Pihla Kaivo-oja'yı 5-0 mağlup ederek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

        YARI FİNAL 6 AĞUSTOS'TA

        Bu sonucun ardından madalyayı garantileyen Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Fransız Wassila Lkhadiri ile Filipinli Aira Villegas arasında oynanacak maçın galibiyle mücadele edecek. Bu karşılaşma, 6 Ağustos Salı günü TSİ 22.18'te oynanacak.

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