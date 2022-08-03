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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Cemevlerine yönelik saldırıda sıcak gelişme!
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Son dakika haberi Cemevlerine yönelik saldırıda sıcak gelişme!

Ankara'da cemevlerine saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheli savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi. 3 şüpheliden Ahmet Ozan K. tutuklanırken diğer 2 şüpheli ev hapsi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Son dakika: Cemevlerine yönelik saldırıda sıcak gelişme!
Cemevlerine yönelik saldırıda sıcak gelişme!
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AA

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde Alevi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile cemevine yönelik eylemlerle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler A.O.K, Ç.C.B. ve B.G, Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılar, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Burada sorgulanan şüphelilerden saldırıları gerçekleştirdiği tespit edilen A.O.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise konutunu terk etmeme şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara'da 30 Temmuz'da Alevi STK'leri ile cemevine saldırı düzenlenmişti. Aracıyla Eskişehir'e kaçmak isteyen şüpheli A.O.K, Ankara'ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakalanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine A.O.K. ile irtibatlı oldukları belirlenen Ç.C.B. ve B.G. de gözaltına alınmıştı.

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