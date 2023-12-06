Cemrenur'dan 24 saattir haber alınamıyor! Antalya'nın Demre ilçesinde ailesi ile beraber yaşayan 16 yaşındaki Cemrenur İbiş'ten, 24 saattir haber alınamıyor. Kızının başına kötü bir şey gelmesinden korkan anne ise bir an önce bulunmasını istedi

Antalya’nın Demre ilçesinde ailesi ile beraber yaşayan Cemrenur İbiş (16), dün okula giderek 2 derse girdikten sonra ortadan kayboldu.

EVDEKİ ZİYNET EŞYALARINI DA YANINA ALMIŞ İHA'da yer alan habere göre Cemrenur’un okuldan sonra eve gittiği ve evden yüklü miktarda para ve ziynet eşyası da aldığı öğrenildi. Anne Funda Köksal ise kızının Serik ilçesine geldiğini öğrenerek, polis ekiplerine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen 24 saate rağmen kızının bir izine ulaşamayan acılı anne kızının bulunmasını istedi. REKLAM

"CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE DUYUYORUM" Yaşananları anlatan anne Funda Köksal, “Okuldan aldığım bilgiye göre bir arkadaşıyla görüşmeye gideceğini söylüyor, evden yüklü miktarda ziynet eşyası ve para da alıyor. Serik’e gelerek polisimizden yardım istedim, bir sonuç alamadım. Can güvenliğinden şüphe duyuyorum. Birileri ona akıl veriyor, elindekileri almak istiyorlar.

"BENİM ÇOCUĞUM NEREDE?" Başına bir şey gelmeden bulunsun. Son olarak Serik’te görülüyor, arkadaşı ifade veriyor. Benim çocuğum benden gidemez, derslerindeki başarısızlığından dolayı yeni bir hayata atılmak istendi. Benim çocuğum nerede? Yer yarılıp içine mi girdi? Çocuğumun başı belaya girecek” dedi.