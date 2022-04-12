Beşiktaş Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, transfer politikası, yeni sezon ve sözleşmesi bitecek futbolcularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

''Çok detaylı çalışmalar yapıyoruz''

"Valerien Ismael ile yeni bir döneme başladık. Beşiktaş taraftarı ile Valerien Ismael'in bütünleştiğini görmek bizi mutlu ediyor. Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak için çalışmalarımız sürüyor. Hem üreten hem de yarışan bir Beşiktaş yaratmak adına çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. Havaalanı transferlerinden ziyade doğru transferleri yapabilmek, üretmek ve satmak çok önemli. Bunun altında da çok detaylı şekilde çalışmak var."

''Beşiktaş'ı dünya standartlarında yarıştırmak için her şeyi yapıyoruz''

"Hem saha içinde bize katkı verecek hem de maddi anlamda kulübümüze katkı sağlayabilecek isimler için çalışıyoruz. İnşallah bu yaz yapacağımız doğru hamlelerle şampiyonluğun en büyük adayı olan takımımızı yaratacağız. Hocamız daha yeni geldi. Milli aradan sonra adam akıllı bir hafta çalışma fırsatı bulunabildi. Vereceği rapor doğrultusunda hangi oyuncularla yola devam edilir, o kararlaştırılacak. Bir de işin maddi boyutu var. Hocamızın gelişiyle yazılım-donanım anlamında yatırımlar yapmaya başladık. Beşiktaş'ı dünya standartlarında yarıştırmak için her şeyi yapıyoruz."

Transfer politikası: Taraftarımız rahat olsun

"Transferde yıldız potansiyeline sahip olacak isimleri alacağız. Taraftarımız rahat olsun. Sezon başından beri çok kalabalık bir ekip detaylı bir şekilde araştırmalar yapıyor. Hocamızla da her gün bu konuda toplantı yapıyoruz. Yeni transferlerimizin bazıları, taraftarlarımızın çok iyi bildiği ve tanıdığı oyuncular olacak; bazıları da yeni duydukları ancak yıldız potansiyeline sahip oyuncular olacak. Beşiktaş'ın yıldızlarını, kendi üretmesi de lazım. Bu çok önemli"

Sözleşmesi bitecek futbolcular

"Vida, Güven ve Larin ile görüşmeler var. Bu isimlerle ilgili hocamızın raporunu bekliyoruz. O çerçevede görüşmeleri ya sonlandıracağız ya da bir üst kademeye geçecek. Bunun için 1-2 hafta daha bekleyeceğiz sanırım. 14 oyuncunun sözleşmesi bitiyor ancak hepsi şu an kadroda bulunan isimler değil. Futbolcularımız ile ilgili kararı hocamızın raporları doğrultusunda hareket edeceğiz."

14 oyuncu gidecek ama 5-6-7 transfer hedefimiz

"Türk takımlarının Avrupa elemelerinde yaşadığı en büyük problem transferlerin yetişmemesi. Hedefimiz yeni sezonun ilk antrenmanına transferleri hazırlamak. 14 isim gidecek ama 14 oyuncu gelmeyecek. Hedefimiz 5-6-7 transfer. Atiba simge oyuncularımızdan biri. Ailemizden biri, kaptanımız. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Onu da hocamızın raporu doğrultusunda değerlendireceğiz. Oyunculuğu dışında çok önemli bir karakter. Teknik heyette olabilir mi? Neden olmasın. Konuşulabilir. Ersin ve Rıdvan, Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken oyuncular. Sörloth ve Talisca, bütçemize ve hocamızın raporuna uyarsa kadromuza düşündüğümüz oyuncular."

Atiba sözleri

"Atiba simge oyuncularımızdan biri. Ailemizden biri, kaptanımız. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Onu da hocamızın raporu doğrultusunda değerlendireceğiz. Oyunculuğu dışında çok önemli bir karakter. Teknik heyette olabilir mi? Neden olmasın. Konuşulabilir."

"Önder hoca görevine devam ediyor"

"Önder hocamız kulübümüzde görevinde devam ediyor. Hocamızın birinci görevi, kiralık oyuncuların hangilerinin takıma dönebileceği. Kiraladığımız çok fazla oyuncumuz var. Onları takip ediyor. Önder hocamız oyuncuları birebir izleyip rapor hazırlıyor. Bunları Valerien hocamıza sunacağız."

Ersin ve Rıdvan'a teklif var mı?

"Ersin ve Rıdvan, Avrupa takımlarından en fazla rağbet gören oyuncularımız. Her ikisi için de teklifler gelecektir. Oyuncularımızın yolunu açmak bizim görevimiz. İsteğimiz her ikisinin de burada kalması. Yaz aylarına doğru resmi tekliflerin geleceğini düşünüyoruz. Duruma bakacağız."

Talsica ve Sörloth konusu

"Sörloth ve Talisca çok değerli oyuncular. Hocanın sistemi içerisinde, kulübün denk bütçesi çerçevesinde uygun olursa neden olmasın. Birincisi hocanın sistemine uyması, ikincisi de ekonomik olarak uygun olması. Olursa ne güzel. Talisca orada kalmak istediğini söyledi. Hâl böyleyken şu anda olabileceğini düşünmüyorum.

Sörloth için kiralandığı Real Sociedad'ın opsiyon hakkı var. Nisan sonuna kadar hakları devam ediyor. Bunu kullanıp kullanmayacakları bilinmez. Leipzig'in tercihi, kararı da önemli. Mayıs ayında netleşir. Sörloth'u şu anda hangi takım istemez? Hem kulübüyle, hem kendisiyle görüşmeler nasıl olur bilinmez. Sörloth - Trabzonspor ile ilgili bir bilgimiz var, görmedik ama bu maddeyi. Böyle bir madde olduğu söyleniyor. Bir şey demem yanlış olur."

"Larin'de sorun maddi"

"Larin'le yazdan beri görüşmelerimiz devam ediyor. Sorun maddi. Olumsuz diyemem. Valerien Ismael'in raporuna göre hareket edeceğiz. Onun sunacağı rapora göre görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Görüşmelerin uzun sürmesinin en büyük sebebi maddi. Bizim için çok önemli bir figür."

"25 milyon Euro'nun altına inmek istiyoruz"

"Hocamızla görüşmeleri yaparken önce kendisinin planları, kulübün yaklaşımı ve gelecek sezonki planları konuştuk. Valerien Ismael'in istediği listede oyuncular değil pozisyonları yazıyor. Kendi kriterlerine uyan oyuncuların katılmasını istiyor. Altyapıdan, yurt dışından oyuncu alırken öncelikli kriterimiz yeniden satılabilir oyuncular olması. Gelecek sezon 25 milyon Euro'nun altına inmek istiyoruz. Bu küçülme değil, optimizasyon"

"Ismael'de tek taraflı fesih maddesi var"

"Valerien Ismael'le olan sözleşmede tek taraflı fesih için bir madde var. Seçimde aykırı bir durum olursa, yeni yönetim bu kararı alabilir. Bu maddenin maliyeti oldukça düşük."

"Pjanic ve Batshuayi ile ilgili net bir karar yok"

"Pjanic ve Batshuayi ile ilgili net bir karar yok. Sezon devam ediyor. Valerien Ismael'in vereceği rapora göre hareket edeceğiz. Belirleyici olacak şey hocanın vereceği rapor. Bu iki oyuncu ve diğer oyuncularla ilgili net bir rapor henüz yok. Alex Teixeira ile ilgili soran kulüpler oldu ama resmi teklif yok."