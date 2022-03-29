Cezaevlerinde Covid-19 izinleri 2 ay uzatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı Son dakika: Cezaevlerinde Covid-19 izinleri 2 ay uzatıldı
ABONE OL

Son dakika haberi Cezaevlerinde Covid19 izinleri 2 ay uzatıldı

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Açık cezaevlerindeki hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 31 Mart 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Son dakika: Cezaevlerinde Covid-19 izinleri 2 ay uzatıldı
Cezaevlerinde Covid-19 izinleri 2 ay uzatıldı
0:00 / 0:00

Adalet Bakanlığı'nca açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 2 ay uzatıldığı açıklandı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilenlerin Covid-19 izin sürelerinin uzatıldığı belirtildi. Buna göre izin sürelerinin, 31 Mart 2022'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BELLİ OLDU! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi? CTE duyurdu... 2022 Açık cezaevi izinleri uzadı mı ve ne zaman bitecek? İşte son durum
GÜNDEM Açık cezaevi izinleri son tarih
LGS başvuru kılavuzu MEB tarafından yayınlandı! 2022 LGS sınavı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? LGS başvuru tarihleri...
GÜNDEM Bakan Özer açıkladı! İşte LGS başvuru tarihi
PTT personel alımı olacak mı, yeni ilan yayınlandı mı? 2022 PTT personel alımı başvuru şartları ve tarihleri nedir?
GÜNDEM PTT personel alımı başvuruları son durum!
KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/5 atama ve tercih sonuçları sorgulama ekranı!
GÜNDEM Adaylar dikkat! Sonuçlar açıklandı...
Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü
GÜNDEM Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü
Silah kaçakçılarına 6 ilde operasyon!
GÜNDEM Silah kaçakçılarına 6 ilde operasyon!
Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve başvuru ilanı aktif oldu mu? 2022 EGM PA Bekçilik alımı başvuru şartları ve tarihleri
GÜNDEM Bekçilik başvuru şartları ve tarihleri
İlk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ayı başlangıç tarihi
GÜNDEM İlk iftar ve sahur vakti için geri sayım başladı!
Çankırı İmsakiye 2022: Diyanet Çankırı ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri açıklandı!
GÜNDEM 2022 Çankırı iftar vakti saatleri belli oldu!
Çanakkale İmsakiye 2022: Diyanet Çanakkale İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri açıklandı!
GÜNDEM 2022 Çanakkale iftar vakti saatleri belli oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.