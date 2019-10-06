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Son dakika: CHP'nin Abant Kampı'ndan dikkat çeken karar

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CHP'nin Abant Kampı'nda iki önemli karar alındı. Karara göre, cumhurbaşkanı adayı parti grubunda belirlenecek. Genel Başkanı'nın istediği grup başkanvekili seçimsiz devam edebilecek. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberi...

CHP Abant Kampı

CHP'nin Abant Kampı’nda iki önemli karar alındı. Cumhurbaşkanı aday belirleme süreci, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyarlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı adayını Merkez Yönetim Kurulu (MYK) önerecek, Meclis Parti Grubunda kararlaştırılacak. Grup Başkan Vekili seçim usulünde de önemli bir değişiklik oldu. Mevcut grup başkan vekilleri için Genel Başkan “göreve devam etsin” derse parti grubunda seçim yapılmayacak. Bu isimler göreve devam edecek.

CHP, Abant’ta 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Abant Kampı’nda partinin yeni yasama döneminde izleyeceği yol haritası masaya yatırıldı. Grup Başkan vekilleri, millet vekillerine yeni yasama döneminde izlenecek stratejilere ilişkin sunum yaptı. Genel Başkan yardımcıları ise ekonomi ve dış politika konusunda milletvekillerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI SÜRECİ

Kampta iki önemli karar da alındı. İlk karar Cumhurbaşkanı adayı belirleme yöntemine ilişkin oldu. Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçişle birlikte, seçim kanunlarında bazı değişikler yapılmıştı. Bu kapsamda Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin, Cumhurbaşkanı adaylarını Meclis grubu kararı ile belirlemesi hüküm altına alınmıştı. CHP bu değişiklik uyarınca parti Meclis Grup İç Yönetmeliği’nde 52 maddede uyarlama değişikliğine gitti. Buna göre, CHP’de Cumhurbaşkanı adayını MYK önerecek. Önerilen aday Meclis grubunda oylanacak. Bu oylamada adaylık için salt çoğunluk yeterli olacak.

GRUP BAŞKAN VEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

Abant’ta grup başkan vekili seçimine dair de önemli bir karar alındı. CHP’de grup başkan 2 yılda bir seçimle belirleniyordu. Yeni alınan kararla birlikte Genel Başkanı performansından memnun olduğu grup başkanvekili ya da vekilleri ile yola devam edebilecek. Genel başkan bu kararı alırsa ilgili grup başkanvekili ya da vekilleri, parti grubundan seçim yapılmaksızın görevine devam edecek.

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