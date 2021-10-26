CHP tezkereye hayır diyecek 0:00 / 0:00

Meclis'e gönderilen Irak ve Suriye tezkerelerine CHP hayır oyu verecek.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Grup toplantısı sonrası açıklama yaptı. Özel, CHP'nin tezkereye hayır oyu vereceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Meclis'teki grup toplantısında, Meclis'e gönderilen Irak ve Suriye tezkereleri hakkında, "Keşke Meclis'te bilgilendirme yapılsaydı. Şimdi torba tezkere yapmışlar. 'Gelin buna evet deyin' diyorlar. Neden? gel, otur bir bilgi ver. 6 ay, 1 yıllık tezkereler gelirdi. Şimdi 2 yıl niçin 2 yıl?" diye sordu. CHP lideri, tezkerede bulunan yabancı askerlerin Türkiye'de bulunma maddesi hakkında ise MHP lideri Bahçeli'ye sorular yöneltti.

IRAK VE SURİYE TEZKERELERİ: NİYE 2 YIL?

Meclis'e gönderilen Irak ve Suriye tezkerelerine değinen Kılıçdaroğlu, "Keşke Meclis'te bilgilendirme yapılsaydı. Şimdi torba tezkere yapmışlar. 'Gelin buna evet deyin' diyorlar. Neden? gel, otur bir bilgi ver. 6 ay, 1 yıllık tezkereler gelirdi. Şimdi 2 yıl niçin 2 yıl? Herkesi papağan gibi görme alışkanlıkları var. Senin her dediğine evet deseydi, niye ayrı parti kuruyoruz? Biz iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi huzur içinde göndereceğiz diyor, beyfendi ise 3,5 milyon az geldi şimdi de İdlib'den gelsin. Niye, hangi gerekçeyle? Suriye'yle savaş değil, Suriye'yle barış. Büyükelçilikleri açacağız. Daha fazla mülteci, sığınmacı istemiyoruz. Hiçbir asker ve polisimizin Suriye'de şehit olmasını istemiyoruz. Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var, gönder onları başkomutanları da Bilal Erdoğan olsun. Hiçbir askerimizin burnunun kanamasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükelçiler krizi göstermişti ki Türkiye yönetilmiyor. Ruh sağlığı olan birisine bir devlet teslim edilemez. IŞİD ve El Kaide militanları hapisten çıkarıyorsun, iki askerimizi yakıyorlar, polis yakalıyor, adalete teslim ediyor, beyfendiyi serbest bırakmışlar. Kim araya girdi? Bir gazeteci yazınca tekrar tutukladılar. El Kaide ve IŞİD'in banka hesaplarını neden incelemiyorsun? 42 ilde örgütlendiğini biliyoruz niye müdahale etmiyorsunuz? Sen önce kendi toprağına bak.

"BAHÇELİ'YE SORUYORUM..."

Tezkere'de yabancı askerlerin Türkiye'de konuşlanacağı maddesi hakkında konuşan CHP lideri, "Bahçeli'ye soruyorum; yabancı askerler kim? Sen yabancı askerler Türkiye'de konuşlanacak sen el kaldıracaksın. Söyleye bakalım milliyetçi sen misin, biz miyiz? Yabancı askerlerin Türkiye toprağını çiğnemesini istemiyoruz. Vatanseverseniz bu rezilliğe son verin. Taliban mı, ABD mi, Fransa mı, Yunan mı kimi çağıracaksın? Kim bu yabancı güçler?" diye sordu.