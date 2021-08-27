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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komşiç ile basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında Afganistan'daki gelişmelere değinen Erdoğan, "Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Sivillerimizi de ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması
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HABERTURK.COM / AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komşiç ile basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Temaslarımızdaki bu sıklık ilişkilerimize verdiğimiz kıymetin somut göstergesidir. Bosna Hersek'in milletimizin gözünde apayrı bir yeri var.

İşbirliğimizi daha da geliştirmek, bu vesileyle geleceğe yönelik neler yapabileceğimizi konuştuk. Ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşme imkânı yakaladık. Sanayi, turizm, eğitim, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki işbirliklerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Görüşmemizde Balkanlardaki güncel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Bölgesel istikrarın muhafazası yönünde birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.

'TÜM EKİPLERİMİZİ ÇEKMİŞ BULUNUYORUZ'

Görüşmelerimizde Afganistan'ı da konuştuk. Az önce aldığım bilgiye göre Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etme suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi Türkiye olarak biz verdik, veriyoruz.

Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı.

Ayrıca Afganistan'daki sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz.

Ortada terör örgütlerinin çatışması var. Bu çatışmadan Türkiye'nin karlı çıkması var diye bir şey düşünülemez. ABD ben çekildim deyip çekilip gidiyor. Biz de NATO üyesiyiz. Onların ne yapacaklarına bakacağız. Bundan sonra orada bizim askerimiz veya sivil kimse kalmayacak. Sadece teknik bir ekibimiz kalacak. Sonucu hayırlı olsun diyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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