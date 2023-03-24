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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde düzenlenen iftar programında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Deprem turisti gibi buraya gelip fotoğraf çekip gidenlerden olmayacağız. Siz yas tutarken kendi ihtiraslarının peşinden koşanları Allah'a havale ediyoruz. Bu tuzu kurulara milletimiz yakında hak ettikleri dersi verecektir.

Seçimler elbette önemlidir ama deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın meseleleri bizim en öncelikli gündem maddesidir. Sizler huzura ermeden bize durmak, dinlenmek haramdır. Siz kardeşlerimizin yükünü bir nebze hafifletebilmek için canla başla çalışıyoruz.

Bakanlarımız zorunlu haller dışında neredeyse bölgeyi hiç terk etmedi. Hiçbir ayrım yapmadan mağduriyetleri gidermenin yollarını arıyoruz.

"BELEDİYELERİMİZ HATAY'I TERK ETMEDİ"

Depremlerde en çok yıkıma uğrayan 7 ilimizi ve ilçelerimizi kardeş belediye ilan ettik. Hatay'ı da 94 AK belediyemize emanet ettik.

Belediyelerimiz Hatay'ı hiç terk etmedi. Bu kenti yeniden ayağa kaldırmak için zamanla yarışıyorlar. Depremin ilk günlerinden beri belediyelerimizin ne kadar özveriyle çalıştıklarını sizler iyi biliyorsunuz.

Çadır kent, konteyner kent ve prefabrik kentlerin kurulumu sürüyor. Sizleri bir an önce kalıcı konutlara kavuşturacak çalışmaları da ihmal etmiyoruz. Ortada elle tutulacak eserleri olmadığı halde sağda solda laf yapanlara bu milletin gücünü ve kudretini göstereceğiz

Bahar ve yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz."

Fotoğraf: AA