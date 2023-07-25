Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törenle karşılandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizdeki son seçim sürecinde Filistin halkının tüm kesimlerinin desteğini, duasını yanımızda hissettik. 28 Mayıs gecesi Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yaşanan coşkuya, Kudüs, Ramallah, Gazze'de şahit olduk. Aziz kardeşim Abbas'ın şahsında tüm Filistin halkına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

İslam dünyasının farklı köşelerindeki yüz milyonlarca kardeşimizin de güvenini inşallah boşa çıkarmayacağız. Bugünkü görüşmelerimizde Filistin'deki gelişmeleri ayrıntılı ele aldık.

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"YERLEŞİMCİ ŞİDDETİNDEN ENDİŞELİYİZ"

İlişkilerimizin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları, ikili görüşmemizde, heyetler arası görüşmelerde değerlendirme imkanımız oldu. Filistin halkının mevcut koşularının iyileştirilmesine desteğimizi teyit ettik. Filistin meselesinin uzun süredir uluslararası toplumda hak ettiği ilgiyi toplayamadığı, toplamadığı bir vakadır.

BM başta olmak üzere uluslararası camianın Filistin'e angaje olması mühimdir. Türkiye halkı olarak Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz. Filistin'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Can kaybı, yıkım, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinden, yerleşimci şiddetinden derin endişe duyuyoruz.

Bölgede adil ve kalıcı barışın tek yolu iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektedir. Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların tarihi statükosunun değiştirilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Filistinli kardeşlerimizin birliği ve uzlaşısı bu süreçteki temel unsurlardan biridir. Her türlü desteğe açık olduğumu değerli kardeşimle paylaştım.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na katkılarımız devam edecek. Görüşmelerimizde ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Filistin davasını en güçlü savunmaya her türlü gayreti tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının bölgemizin barış ve istikrarı için şart olduğunu ifade etmek istiyorum.

Buradan tüm Filistin halkına, Ramallah'ta meydana adımın verilmiş olmasından duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum. Hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Şükran."

"İLİŞKİLERİMİ HER ZAMAN GELİŞME İÇERİSİNDE"

Filistin lideri Abbas'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

"Bismillahirrahmanirrahım. Çok değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Burada sizinle bir arada olmuş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederken davetinize teşekkür ederim. Ülkelerimiz ve halklarımız arasında ilişkileri güçlendiren bu tür birlikteliği önemsemekteyiz.

Türkiye'nin Filistin halkına vermiş olduğu destek, halkın özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanması yönündeki desteklerini önemsiyoruz. Türkiye'nin de her daim gelişim ve katılım kaydetmesini arzu etmekteyim. Son dönemde gerçekleşen seçimlerde başarınızdan dolayı sizleri kutlarım.

Körfez ülkesine yapmış olduğunuz başarılı ziyaret aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası arenadaki gücünü ortaya koymaktadır. Yüksek kaliteli teknolojik aracınızı üretmiş olmanızı da tebrik ediyorum.

İlişkilerimiz her daim gelişme kaydetmektedir. İki ülke arasındaki bakanlar düzeyindeki toplantıların devam etmesi, Filistin Yatırım Fonu ve Türkiye'deki girişimcilerden mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. İsrail hükümeti aşırı sağcı ve radikal tutumuyla barışçıl çalışmaları baltalamaktadır. Irkçı ve sömürgeye dayalı yaklaşımıyla sürece zarar verdiği gibi şimdiye kadar vermiş olduğu sözleri de yerine getirmemiştir.

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