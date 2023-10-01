Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuştu. Açıklamalarında Başkent'teki hain saldırı girişimine değinen Erdoğan, "Bu sabah emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesiyle iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzurunu ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır" dedi. Yeni anayasa çalışmaları hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görevimiz yeni ve sivil bir anayasadır. Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve Cumhur ittifakı partileri olarak, grubu olsun olmasın tüm partileri, tüm milletvekillerini, tüm toplumsal kesimleri yapıcı bir anlayışa yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada, "Aziz milletim, sayın başkan, değerli milletvekilleri, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yeni yasama yılının milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Vatan topraklarının müdafaası uğruna mücadele eden şehitlerimizi ve gazilerimizi yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HEDEFLERİMİZE SIKI SIKIYA SARILMALIYIZ"

Konuşmasında, "Milli mücadele gibi bir destanı zafere ulaştıran Meclis'imizin Türkiye Yüzyılı'nın ufkunu aydınlatacağından şüphe duymuyorum" diyen Erdoğan, "Cumhuriyetimizin önünde kat edecek hala epeyce bir mesafe olması, bize daha yapacak çok işimizin bulunduğunu anlatıyor. Millet ve onun temsilcileri olarak farklılıklarımızı zenginlik haline dönüştürerek ortak hedeflerimize sıkı sıkıya sarılmalıyız" ifadelerine yer verdi.

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"GÖREVİMİZ YENİ VE SİVİL BİR ANAYASA"

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Hamdolsun artık Meclis'in kapısına kilit vurulduğu, milletvekillerinin istiskale maruz bırakıldığı, başbakanların ve bakanların idam sehpasına gönderildiği vesayetin milli iradeyi hiçe saydığı dönemler geride kalmıştır.

Şimdi önümüzde yeni bir görev ve yeni bir fırsat var. Bu da ülkemize yeni sivil ve milli bir anayasa yapmaktır. Türkiye'yi mevcut anayasa kamburundan kurtarmak hepimizin öncelikli sorumluluğudur. Bu anayasanın 2023 Türkiye'sini taşıyamadığı açıktır.

"HER TÜRLÜ UZLAŞMAYA AÇIK DAVRANIYORUZ"

Sürekli darbe anayasasından şikayet edenler iş somut adım atmaya gelince ne yazık ki konfor alanlarının dışına çıkmak istemedi. Biz bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi yeni anayasa çalışmalarına katılmaları çağrısında bulunuyoruz. Her türlü uzlaşmaya açık davranıyoruz. Teklifi olanı yeni anayasa çağrımıza davet ediyoruz.

Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve Cumhur ittifakı partileri olarak, grubu olsun olmasın tüm partileri, tüm milletvekillerini, tüm toplumsal kesimleri yapıcı bir anlayışa yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz. Türkiye, milletimizin hayali olan sivil bir anayasayı hak ediyor."

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk dönemindeki tecrübelerin ışığında ortaya çıkan iyileştirme ihtiyacını da yeni anayasa çalışmaları kapsamında değerlendirebileceklerini böylece, yeni anayasayla birlikte yönetim sistemi tartışmalarını ilanihaye sona erdirme imkanının bulunacağını dile getirdi.

ENFLASYONLA MÜCADELE AÇIKLAMASI

Konuşmasında enflasyonla mücadeleye de değinen Erdoğan, "Milletimizin canını yakan hayat pahalılığını ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Ekonominin ruhunu oluşturan güven ve istikrar iklimini bozacak her türlü söz, tutum ve davranıştan uzak durmalıyız" ifadelerini de kullandı.

"ALÇAKLAR EMELLERİNE ULAŞAMADI"

Başkent'teki hain saldırı girişimine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu sabah emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesiyle iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır."

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Bu ülkede bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyeceği gibi, benzer örgütlerin de yeni ihanetler sergileyebilmesi mümkün değildir."

"MİLLİ İRADEYE KAST EDENLERİN PROPAGANDASININ YAPILMASINI KABUL EDEMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Özellikle sanat öne sürülerek milli iradeye kast edenlerin propagandasının yapılmasını kabul edemeyiz" ifadelerine de yer verdi.

"AB'DEN BİR BEKLENTİMİZ YOK"

Konuşmasında Avrupa Birliği'ne de değinen Erdoğan, "Ülkemize haksızlık üzerine haksızlık yapıyorlar. AB'den bir beklentimiz yok. Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri yapar yolumuza devam ederiz" dedi.