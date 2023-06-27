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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı ile ilgili yayınladığı mesajda, "6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramı'nın vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini güçlendireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Bundan sonra tüm enerjimizi ve vaktimizi Türkiye'yi büyütmeye, milletimizin taleplerini karşılamaya hasredeceğiz. Seçimlerin kazananı tartışmasız bir şekilde 85 milyon vatandaşı ile tüm Türkiye'dir. Ülkemiz aynı zamanda hizmetlerle, eserlerle, yatırımlarla ve reformlarla dolu dolu geçireceği altın değerinde bir 5 sene daha kazanmıştır" şeklinde konuştu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı - Haberler
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramı'nın vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini inşallah daha da güçlendireceğine inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, vatandaşların bayramını canı gönülden tebrik ettiğini söyledi.

"Rabb'imize bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamdediyoruz." diyen Erdoğan, Kurban Bayramı'nın Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlara hayırlar getirmesini diledi.

Bayramların millet olarak birlik, beraberlik, ezeli ve ebedi kardeşliğin hatırlandığı mübarek günler olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı özellikle kurban ibadetiyle paylaşma ve dayanışmanın adeta zirveye çıktığı bereketli bir zamandır. 6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramı'nın vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini inşallah daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha asrın felaketinde hayatını kaybeden 50 bini aşkın canımızı rahmetle yad ediyor, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Depremin yaralarını sarmak, depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarımızı fasılasız sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız seçim döneminde de bu hassasiyetimizi koruduk.

Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi sık sık ziyaret etmek suretiyle hem acılarını paylaştık hem de sahada yürütülen çalışmaları bizzat takip ettik. İnşa ve ihya faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah ekim-kasım ayları itibarıyla peyderpey başlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız."

"SEÇİMLERİN KAZANANI TÜM TÜRKİYE'DİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılmasıyla birlikte artık ülke sorunlarına daha fazla yoğunlaşma imkanına kavuştuklarına işaret ederek, bundan sonra tüm enerjilerini ve vakitlerini Türkiye'yi ve milletin taleplerini karşılamaya hasredeceklerini belirtti.

"Buradan bir kez daha verdikleri güçlü destekle iki bayram arasında bizlere iki demokrasi bayramı yaşatan aziz milletimin tüm fertlerine, yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye, en kritik seçimlerinden birini, demokrasi şöleni içerisinde yüzde 90'a varan rekor katılım oranıyla bütün dünyada gıptayla izlenen bir atmosferde hamdolsun başarıyla gerçekleştirmiştir. Seçimlerin kazananı tartışmasız bir şekilde 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'dir. Ülkemiz aynı zamanda hizmetlerle eserlerle yatırımlarla ve reformlarla dolu dolu geçireceği altın değerinde bir 5 sene daha kazanmıştır. Biz de milletimizin güvenine layık olabilmek adına Kabinemiz ve ittifak ortaklarımızla birlikte omuz omuza çalışacağız. 29 Mayıs sabahı itibarıyla inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılı'mızı bir hayal olmaktan çıkarıp Allah'ın izniyle gerçeğe dönüştüreceğiz. Amacımız milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını her açıdan yeni bir dönemin, yepyeni bir şahlanışın, yeni bir toplumsal mutabakatın miladı haline dönüştürmektir."

"TÜRKİYE YÜZYILI MENZİLİNE MUTLAKA VARACAĞIZ"

Bununla ilgili hazırlıklarını yaptıklarını, kadrolarını oluşturduklarını ve hedeflerini belirlediklerini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"İnşallah milletimizin çizdiği istikamette yürüyerek Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi gelecek 5 sene boyunca yine aşkla çalışacak, eser ve hizmet siyasetimizden asla taviz vermeyeceğiz. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Hac farizasını yerine getirme niyetiyle şu an kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum.

Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Kurban Bayramı'nın hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla."

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