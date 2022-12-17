Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu davasına ilk yorum: Bizansvari taht oyunları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu davasına ilk yorum: Bizansvari taht oyunları
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu davasına ilk yorum: Bizansvari taht oyunları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası hakkında "Birilerinin Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden oynadıklarını gördükçe üzülüyoruz" derken, "Mahkemenin hatası varsa orada düzeltilir. Bizi aynı oyuna alet etmeye çalışıyorlar. Biz bu oyunun içinde yer almadık, almayacağız" dedi. Erdoğan, Mardin Havaalanı'nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havaalanı olarak değişeceğini açıkladı. Erdoğan, 6 yaşındaki gelin konusunda "O bir felaket, bizim ciğerimiz yanıyor" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret ettin mi, helalleştin mi? Eğer helalleşmeye gideceksen Diyarbakır'a git, oradaki annelerle helalleş" diye konuştu

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu davasına ilk yorum: Bizansvari taht oyunları
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, "Mardin'i sahip oldukları güzellikten koparmak için her türlü zulmü denediler. Mardin kim olduğunu asla unutmadı. Biz de unutmadık, Mardin'i hep bağrımıza bastık. Mardin'i kalkındırdık, geliştirdik, büyüttük, güçlendirdik" diye sözlerine başladı.

"Terör belasından kurtuldukça Mardin'in de hakkını vermeye başladığını görmekten memnuniyet duyuyorum" diyen Erdoğan, "Mardin'e eser kazandırmaktan asla geri durmadık. Bugün Mardin'e kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 17,5 milyar liraya ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını da yapıyoruz" dedi.

MARDİN HAVAALANI'NIN ADI DEĞİŞİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Havalimanı'nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini açıkladı.

AK PARTİ'NİN KÜRTÇE SEÇİM MÜZİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mardin mitingi sırasında 2023 seçimleri için hazırlanan seçim müziği de çalındı. Seçim müziği Türkçe ve Kürtçe olarak seslendirildi.

Yücel Arzen tarafından bestelenen "Türkiye Yüzyılı" şarkısının sözleri şöyle:

"Yarın değil hemen şimdi. Vursun davullar sedamızı deli deli. Derdimin dermanı çaresi çok belli. Türkiye Yüzyılı insanlığın müjdesi. Yarın değil hemen şimdi. Doğ doğ doğ ey güneş… Üstümüze dök ışıklarını dağılsın bulutlar. Mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye Yüzyılı…"

TERÖR OPERASYONLARI

Mardin'de terör örgütünün hain saldırılarına değinen Erdoğan, "Çukur eylemleriyle Mardin'in ilçelerini yakıp yıktılar. Türkiye'yi çukura itmek istediler, onlar yıktı, biz daha iyisini yaptık. Ağızlarından özgürlüğü düşürmeyenlerin sizleri esir etmesinin önüne biz geçtik. Lafa gelince kardeşlikten dem vuranların sizleri birbirine düşürme planını biz bozduk" diye konuştu.

"GİT, DİYARBAKIR ANNELERİYLE HELALLEŞ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır Anneleri'yle helalleşme çağrısı yapan Erdoğan, "Bay Kemal 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun, o bir felaket, bizim ciğerimiz yanıyor. O ayrı bir konu. 10, 11, 12, 13, 14 yaşında Kandil'e kaçırılan yavrular için bir kelime ettin mi? Terör örgütünün taciz ettiği yavrular için tek cümle kurdun mu?" diye sordu.

Erdoğan, "Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret ettin mi, helalleştin mi? Eğer helalleşmeye gideceksen Diyarbakır'a git, oradaki annelerle helalleş. Sen kimle dirsek temasındasın HADEP'le, HADEP kimle iş tutuyor, Kandille..." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU DAVASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davası hakkında ise şunları söyledi:

"Bizim gündemimizde eser, hizmet, yatırım, proje, huzur, güven, umut, vizyon var. Muhalefette ne var, tam takır. Gücümüzü sizden aldık, attığımız her adımda samimiydik çünkü arkamızda siz vardınız. Eksiklerimiz olabilir, hatalarımız da vardı. Biz bunların hepsini telafi ettik, aştık. Yaptıklarımız veya yapmadıklarımızla ülkemize ve milletimize zarar vermedik.

Uzunca süredir tek parti faşizmi artığı tiplerle muhatabız. Bunların tek malzemesi yalan, iftira, çarpıtmadır. Son günlerdir bir mahkeme kararı üzerinde koparılan fırtınanın ardından aynı faşist zihniyet var. Bunun ne bizimle, ne şahsımla, ne milletimizle ilgisi yok. Konu bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı cezadan ibaret. Ortada ne bir fikir kavgası ne hizmet kavgası mevcut. Bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyoruz. Yalan yanlış bir sürü lafın nasıl iddialı edildikçe gülüyoruz. Birilerinin Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden oynadıklarını gördükçe üzülüyoruz.

Anayasa'nın 138'inci maddesine göre hakimler bağımsız olarak görevlerini yaparlar. Mahkemelerin verdikleri her kararı beğenmek zorunda değiliz. Bizim de eleştirdiğimiz kararlar olmuştur. Ama bu mahkeme kararlarını tanımama hakkını vermez.

Hayatımız yasaklarla mücadele ile geçti. Çözümü milli iradede bulduk. Bugün de vizyonlarımızı yarıştırabileceğimiz bir rakip arıyoruz. Kendisine altılı masa denen muhalefet cenahı karşımıza bir isim çıkaramadı. Şimdi birileri bir mahkeme kararını bizim üzerimizden kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Bunun adı tek parti faşizmi. Biz bunu yutmayız.

Mertçe ortaya çıkıp, mücadele etmek yerine başkalarının sırtından iktidar rüyası görme hastalığından kurtulamadılar. Dün darbeciler, vesayetçiler üzerinden milli iradenin ardından dolanıyorlardı bugün yargı kararının ardından dolanıyorlar. Henüz ortada biten bir yargı kararı yoktur. Önce İstinaf'a, sonra Yargıtay'a gidecek. Mahkemenin hatası varsa orada düzeltilir. Bizi aynı oyuna alet etmeye çalışıyorlar. Biz bu oyunun içinde yer almadık, almayacağız.

Bizim için Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı önemli değil. Cumhur İttifakı adayını açıklamış, sözünü söylüyor. Avara kasnak gibi toplanıp dağılmaktan başka bir iş yapmayan altılı masa yürekleri yetiyorsa adaylarını ilan etsin. Yeter ki çamura yatmadan adayımız şudur cesaretini göstersinler. Biz de kiminle kapışacağımızı, kiminle vizyon yarıştıracağımızı bilelim. Ne 2014, ne 2018 seçimlerinde karşımıza çıkardıkları adaylar böyle bir hava oluşturabildi."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika hava durumu haberleri: Bir bölgede fırtına uyarısı! 3 gün sürecek! - MGM Hava durumu raporu
GÜNDEM Bir bölgede fırtına uyarısı! 3 gün sürecek!
SON DAKİKA: Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut talepte bulunmuştu... Savcılık tarafından talep reddedildi, Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak! - Güncel haberler
GÜNDEM Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak! Talep ...
TEKNOFEST 2023 | 2023 Teknofest nerede, ne zaman yapılacak, katılım ücretli mi, kimler katılabilir, son başvuru tarihi nedir?
GÜNDEM 2023 TEKNOFEST ne zaman ve nerede?
Boş arazide bulundu! Bir kadına ait cansız beden! - Haberler
GÜNDEM Boş arazide bulundu! Bir kadına ait cansız beden!
Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden Ergin Konuksever hayatını kaybetti
GÜNDEM İlk savaş muhabirlerindendi! Yaşamını yitirdi
Yılbaşı hangi gün, ne zamana denk geliyor? 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?
GÜNDEM Yılbaşı hani güne denk geliyor?
İĞRENÇ OLAY | Geline 8 yıl cinsel istismar! Kayınpederin cezası belli oldu! - En son haberler
GÜNDEM Geline 8 yıl cinsel istismar! İşte kayınpederin ...
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ: 2022 TOKİ İstanbul, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla kura çekimi ne zaman yapılacak?
GÜNDEM TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri
Son dakika haberi: Ölü ve yaralılar var! Sakarya'da eğlence mekanında silahlı kavga!
GÜNDEM Ölü ve yaralılar var! Silahlı kavga!
Son dakika: Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde tutuklu sanık kalmadı! Adli Tıp raporu ortaya çıktı
GÜNDEM Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde tutuklu sanık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.